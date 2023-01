Thingnes Bø ble historisk – tok sin sjette strake seier

Se seansen i videovinduet øverst!

Johannes Thingnes Bø er nærmest uslåelig for tiden. Fredag vant han herrenes sprint og startet dermed 31 sekunder foran nestemann på lørdagens jaktstart.

Der kunne ingen gjøre noe med 29-åringen fra Stryn, som gikk over målstreken i ensom majestet.

Seieren gjør Thingnes Bø historisk: Han er første mannlige skiskytter til å ta seks seire på rad i verdenscupen i samme sesong.

– Seks på rad er et utrolig tall, sier han til NRK.

Thingnes Bø fortsetter:

– Jeg skjønte at jeg kom til å vinne ut i fra de tidene jeg hadde. Jeg koste meg i dag, men det blir nok ikke sånn som dette i VM. Så får jeg heller trampe på ekstra i sisterunde i VM, sier han til kanalen.

FØRST I MÅL: Johannes Thingnes Bø var overlegen på jaktstarten. Foto: Vincenzo Pinto / AFP

Thingnes Bø skjøt fullt hus på de to første, men bommet én gang på tredje og én gang på fjerde skyting og 29-åringen måtte ut i strafferunder.

På vei ut hysjet han på publikum.

Strafferundene hadde lite å si, for ingen truet nordmannen.

GEST: Johannes Thingnes Bø var i det lekne hjørnet på lørdagens jaktstart. Foto: Vincenzo Pinto.

Han vant 40,2 sekunder foran landsmann Sturla Holm Lægreid, som leverte et strålende løp med 20 treff av 20 mulige.

– Det var helt vanvittig. Det var skikkelig moro i dag. Det er en stund siden jeg fylte 20 treff, så det var veldig deilig, sier Lægreid til NRK og fortsetter:

– Jeg kan ikke bli skuffet over at Johannes er så mye bedre, jeg får glede meg over egne prestasjoner i dag. Det å være nest best er jo ikke helt der man vil være, men Johannes er uslåelig, så da får jeg kalle meg best av de dødelige.

Martin Ponsiluoma ble nummer tre.

PALLEN: Sturla Holm Lægreid (2), Johannes Thingnes Bø (1) og Martin Ponsiluoma (3). Foto: Vincenzo Pinto.

Johannes Dale ble nummer fem, to minutter bak Thingnes Bø. Han skjøt 19 av 20 treff. Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer seks.

Tarjej Bø gikk i mål som nummer elleve, to og et halv minutt bak lillebroren. Fillip Fjeld Andersen ble nummer 42.

TV 2 og NRK sender VM i skiskyting fra 8. februar.