Thingnes Bø avverget to kriser: – Kan ikke fatte det

KLUSS: Her kunne det gått galt for Johannes Thingnes Bø. Foto: JOE KLAMAR

NÅ: Se V-cup fra Hochfilzen på TV 2 Direkte og Play!

Etter solide etapper av Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø gikk Johannes Thingnes Bø ut i tet på den tredje etappen i Hochfilzen.



Da fikk skiskytterkongen trøbbel på liggende skyting. 30-åringen startet med to grove bom. Så måtte han justere siktet.

– At han skjønte at han skulle skru til venstre der, det kan jeg ikke fatte! Han har lasersyn, sier TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen.

For stryningen bommet nemlig til høyre, før han hentet seg inn og unngikk strafferunde.

– Jeg er så imponert, legger Bjørndalen til.

Thingnes Bø forklarer til TV 2 at alle som bommet lørdag, bommet til høyre. Klok av skade justerte han siktet i søndagens stafett. Når solen skapte mer skygge på blinkene måtte 30-åringen ble det trøbbel.

– Med første bommen, ok, det kunne være et bomskudd. På andre bommen er jeg garantert ned høyre. Jeg skrudde to til høyre og skjønte dette var feil. Så jeg skrudde fire tilbake. Jeg rotet, men var veldig våken, sier Thingnes Bø.

På stående gikk det langt bedre. Lynrask skyting og kun én bom. Da kunne Vetle Sjåstad Christiansen gå ut på ankeretappen med solid ledelse.

Ved vekslingen skulle det også bli kluss, og stryingen skulle avverge nok en krise. Staven til Sjåstad Christiansen knakk, noe Thingnes Bø oppfattet raskt.

– Han fikk låne min en stund, så jeg tror det skal gå fint. En vekker er bra, sier Thingnes Bø til TV 2 med et glis.

– Det var bra med action! Innholdsrik etappe, oppsummerer Thingnes Bø.



Sjåstad Christiansen forklarer situasjonen:

– Jeg knakk den i første stavtak! Jeg tror ikke de har preppet vekslingssonen like godt som resten av løypen, sier han.

Han måtte faktisk bytte tre ganger, for Thingnes Bøs stav var for kort og trinsen på stav nummer tre var for liten.

Likevel, ledelsen ga ankermannen aldri fra seg. Fullt hus og bukkefeiring til skytetrener Siegfried Mazet, som feiret 46-årsdagen i Hochfilzen.

