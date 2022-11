Therese Johaug røper bryllupsplanene

Et halvt år etter at Therese Johaug la opp som skiløper kan hun endelig tilbringe nok tid med samboer og forlovede Nils Jakob Hoff.

LYKKERUS: Therese Johaug får en god klem etter 30 km klassisk fellestart for kvinner under Holmenkollen skifestival i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Therese Johaug (34) gjestet God Morgen Norge mandag i forbindelse med sin nye bok «Hele historien».

Der åpnet hun opp om hvordan det har vært i tiden etter at hun la opp som langrennsutøver i mars i år. Nå får hun mer tid med samboer og forloveden Nils Jakob Hoff (37).

– Det er en overgang kan man si. Når har jeg hatt 200 reisedøgn i året og han er litt vandt til å sitt liv hjemme og mitt ute og litt sammen, så nå får vi virkelig testet forholdet, sier Johaug.

– Kanskje greit før vi gifter oss neste år, legger hun til.

Paret ble sammen i 2014 og forlovet seg nyttårsaften i fjor. Nøyaktig to år senere blir de mann og kone.

– Vi skal gifte oss på vinteren! På Røros, nyttårsaften, røper hun til TV 2.

Svarer om Northug-flørt: – Ding, ding!

Ante ikke hvem det var

Hun forteller også at samboeren var redd hun fikk for lite å gjøre etter at hun la opp.

– Jeg tror han var veldig bekymret for akkurat det, og var inne på å kjøpe et hamsterhjul å kaste meg inn i for å få ut energi.

I boka åpner hun opp om hvordan hun møtte den tidligere roeren. Nettavisen omtalte det først.

GJEST: Mandag tok Therese Johaug turen til God Morgen Norge-studio. Foto: GMN / Knut Erik Skistad

Etter en tur i høyden tok Dalsbygda-jenta, Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg turen til Italia. På det ene flyet var også rolandslaget.

«Da la jeg merke til en høy, mørk kar med langt hår og kapsen bak fram. Det føltes som jeg hadde sett han før, men jeg klarte ikke plassere han. Han måtte være en del av roernes støtteapparat, for han hadde samme sponsormerke på T-skjorta som Tufte».

Mannen hun så for aller første gang på flyet satte spor hos Johaug, som avslører at de hilste på Taxfree-butikken. Så glemte hun han fort, skriver hun. Johaug var sammen med Sten Anders Jacobsen på den tiden, men så ble det brudd.

KJÆRLIGHET: Therese Johaug og Nils Jakob Hoff gifter seg neste år. Foto: Lise Åserud / NTB

Datet i hemmelighet

Hoff la også merke til skidronninga. Han fikk nummeret fra O2-trener Erlend Hem, som også trente Johaug. Men det var først etter en samtale med Egil Kristiansen kone at de utvekslet ord.

«Etter noen meldinger fram og tilbake, ble vi enige om å møtes, men jeg visste av erfaring at ryktene ville begynne å gå med én gang om vi møttes på et offentlig sted», står det skrevet.

– Hele livet mitt står på spill

Det endte med at han hadde første date i leiligheten til Hoffs kompis i oktober før paret ble kjent for offentligheten i november 2014 via God Kveld Norge.

I boken avslører skidronninga at Hoff fridde til henne under et høydeopphold i Davos.

Sju år senere er paret fortsatt sammen og klare for å gi hverandre sitt «ja».