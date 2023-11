– Tenker ikke på skirenn i det hele tatt

Alpinsesongen er i gang, uten Lucas Braathen som sjokkerte skiverdenen med å legge opp.

Nå åpner sjefen hans hos skisponsoren Atomic opp om nordmannen.

Racingsjef Christian Höflehner avslører at han har snakket jevnlig med Braathen etter at han detonerte bomben.

– Jeg snakker fortsatt mye med Lucas på telefonen. På den ene siden fordi vi kommer godt overens privat, men jeg vil også gjerne beholde ham ansatt i Atomic, sier han til Blick.



Höflehner har allerede mange tanker om hva et fremtidig samarbeid kan innebære. Han har også et håp han deler med mange nordmenn og alpinelskere rundt om i verden.

– Lucas legemliggjør utrolig mye. Fordi han kan mote veldig godt, kan han designe klær for oss. Vi kan også bruke ham som modell, sier han, og legger til:

– Men jeg har ikke gitt opp håpet om at han en dag kommer tilbake til verdenscuper som utøver, sier Atomics racingsjef.



Men østerrikeren heller kaldt vann i årene for de som håper på et snarlig comeback.

– Før øyeblikket tenker ikke Lucas på skirenn i det hele tatt. Under en telefonsamtale forklarte han meg at han nå ønsket å besøke alle slektningene sine. Men jeg håper at han virkelig får lyst til å kjøre renn igjen så fort han tar på seg skiene igjen eller ser alpinsendingene på TV, sier Höflehner.