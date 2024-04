Tarjei Bø takker forloveden etter valget: – Jeg skylder henne mye

Det har vært stille fra Tarjei Bø etter verdenscupavslutningen i USA og Canada.

35-åringen forteller om flere forespørsler om veien videre, ettersom det var tvil rundt om han ville fortsette som skiskytter.

– Jeg har jo ikke visst svaret på det selv, forteller Bø til TV 2.



Han sitter i bilen på vei til Geilo og har tid til en prat før han skal i aksjon i NM.

FAMILIEFAR: Tarjei Bø sammen med forloveden Gita Simonsen og sønnen Aron. Foto: Jonas Been Henriksen

Timer tidligere bekreftet eldstebror Bø at han ikke er klar for å legge opp og fortsetter i hvert fall i én sesong til. Men om det blir flere er uvisst.

– Jeg har ikke tenkt lenger enn det. Det viktigste er at jeg har bestemt meg for å fortsette og stiller til start neste sesong, så får vi se.



– Når bestemte du deg for å fortsette skiskytterkarrieren?



– Det var i påsken. Det var godt å komme hjem og få litt påskeferie. Det går jo i ett med VM og verdenscup, så det var godt å komme hjem og få samlet tankene litt. Magefølelsen sa hva som var rett etter samtaler med familien og Gita.



Takker forloveden – og åpner for endring

Til sommeren gifter Bø og forloveden Gita Simonsen seg. I september 2022 ble de to foreldre til sønnen Aron.

Familien har vært den største grunnen til at Bø har vært i tenkeboksen rundt karrieren.

– Det er vinteren som er tøffest, for da er du mest på reise. Det blir fort tre helger på rad og fokus på å holde seg frisk og å prestere. Det er ganske kjedelig for folk som er rundt oss som må gå på tå og hev. Det er i den perioden Gita sitter hjemme uten hjelp til minstemann, forteller Bø åpenhjertig.

Nå åpner skiskytterveteranen opp for en litt annen vår og sommer.

– Planen er å være litt mer hjemme gjennom våren og sommeren, og så bygge opp sesongen på en måte som er smart og riktig. Men nå er sesongen ikke helt ferdig, men det er planen vi som familie har lagt sammen, sier Bø og legger til:



– Gita er veldig støttende, det har hun alltid vært. Jeg skylder henne mye, og gjelden blir bare større og større. Jeg får nok aldri betalt henne tilbake for all jobben hun har gjort.

Ny motivasjon

Forrige sesong ble en kjempesuksess for Bø som kjempet om sammenlagtseieren i verdenscupen mot lillebror Johannes Thingnes Bø helt til de siste verdenscuprundene i USA og Canada.

I VM i Nove Mesto ble det sølv på miksstafett og stafett, i tillegg til individuell sølvmedalje på normaldistansen.

– Jeg har følt meg så bra sportslig. Det har vært veldig kult og jeg har vært veldig stabil fra første til siste helgen. Det har vært veldig motiverende og noe jeg ønsker å utnytte videre, sier Bø.



SUKSESS: Sesongen 2023/2024 ble en stor suksess for Tarjei Bø. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Kanskje har jeg tatt et nytt nivå nå i godt voksen alder, og det var nok tungen på vektskålen for å fortsette, for jeg har følt meg så bra, utdyper han.



– Gjorde du noe annerledes i forkant av forrige sesong?



– Jeg har ikke gjort noen spesielle endringer, men jeg har blitt enda flinkere til ikke å følge treningsplanen så slavisk. Jeg har blitt flink til å kjenne på hva som er best til enhver tid og lytter til kroppen hver dag jeg står opp for hva jeg trenger akkurat den dagen. Det har jeg vært veldig opptatt av etter at jeg ble pappa, at jeg har nok energi.