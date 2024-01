Tarjei Bø skapte full forvirring da Norge vant stafetten: – Oi, oi, oi!

Norge tok en suveren seier på stafetten under krevende forhold i Oberhof.



Men under vekslingen mellom Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø ble det full forvirring.

Da Lægreid kom til veksling så han forvirret rundt seg. Det så ut til at han ikke så Tarjei Bø.

Man kunne ikke se eldstebror Bø i området på TV-bildene. Etter noen sekunder kom han stormende inn fra siden.



– Hva skjer her da?! Oi, oi, oi, oi, utbrøt Ole Einar Bjørndalen.



– Jeg skjønte ingenting, jeg, fulgte Marius Skjelbæk opp.



Bø: – Jeg så ikke Sturla



Det så ut som Bø rett og slett ikke var helt klar da Lægreid kom inn til veksling.

– Jeg så at det var helt folketomt, så jeg lurte på hvilken vei jeg skulle gå. Jeg skjønte at Tarjei sikkert har bommet på timingen og trodde jeg var lenger unna enn jeg var, jeg gikk sikkert litt for raskt på sisterunden, gliser Lægreid etter sin etappe.

– En juniorfeil av Tarjei, det er han for gammel til, spøker Lægreid videre.



Tarjei Bø forklarer situasjonen slik:

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg så ikke Sturla i tåken, det var vel så enkelt som det. Jeg så ikke storskjermen, for det er den vi pleier å følge med på. Så ville jeg holde varmen samtidig, så jeg jogget litt. Det var jo flaut, rett og slett.

HASTET SEG INN: Tarjei Bø kom stormende inn fra siden, tydelig forsinket til veksling med Sturla Holm Lægreid. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– Godkjent etappe



Lørdagens jaktstart-vinner Endre Strømsheim fikk æren av å gå første etappe for Norge.

Strømsheim trøblet noe på første skyting og måtte bruke to ekstraskudd, noe som gjorde at han gikk ut 18,4 sekunder bak Frankrike i ledelsen.

I krevende forhold måtte Strømsheim bruke ett ekstraskudd på stående skyting, men gikk ut på en tredjeplass bak Frankrike og Belgia.

Strømsheim gikk en god sisterunde og sendte Sturla Holm Lægreid ut 4,7 sekunder bak Frankrike.

– Det er en godkjent etappe av Endre, konkluderte TV 2s Marius Skjelbæk.



– Jeg er egentlig veldig fornøyd med hvordan det gikk til slutt. Det var skikkelig mye nerver på begge skytingene, og veldig fornøyd med at jeg kom meg igjennom stående såpass bra, sier Strømsheim til TV 2 etter etappen.



Råsterke Bø-brødre

Lægreid måtte i likhet med franske Eric Perrot bruke to ekstraskudd på sin første skyting.

På stående skyting var Lægreid suveren og fylte uten å bruke ekstraskudd. For Perrot gikk det verre og Frankrike måtte ut i strafferunde. Lægreid ledet nå med nesten 40 sekunder.

Tarjei Bø måtte bruke to ekstraskudd på sin første skyting og gikk ut likt med Tyske Philipp Nawrath.

På stående skyting leverte Tarjei Bø til ti i stil og gikk ut til en soleklar ledelse.

Bø sendte lillebror Johannes Thingnes Bø ut til en ledelse på nesten ett minutt.

Thingnes Bø tok seg god tid på sin første skyting og fylte kontrollert uten å bruke ekstraskudd. Det samme gjorde han på stående skyting, og Thingnes Bø leverte en feilfri ankeretappe.

Tyskland ble nummer to, over to minutter bak Norge. Italia tok tredjeplassen.