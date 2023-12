Tarjei Bø på andreplass – Sørum med sensasjonell pallplass

Johannes Thingnes Bø (30) var den store favoritten før sprintløpet i Östersund.



Men 30-åringen trøblet på liggende skyting, og bommet to ganger. Den norske stjernen bommet også siste skudd på den stående skytingen.

TRØBLET: Johannes Thingnes Bø. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Svenske Sebastian Samuelsson åpnet sterkt i sporet – raskere enn Thingnes Bø. Og svensken leverte fullt hus på liggende skyting. Dermed var en hjemmeseier innen rekkevidde.

Samuelsson bommet dog to skudd på den stående skytingen. Bak svensken kom den andre Bø-broren – Tarjei. Og Tarjei Bø leverte fullt hus og kunne dermed jakte seieren i den svenske kulden.

Tysk joker dukket opp

Bak storebror Bø imponerte tyske Philipp Nawrath (30), og leverte ti av ti treff.

I duellen mellom Tarjei Bø, Samuelsson og Nawrath, så var det tyskeren som var sterkest.

– Hvor hentet Philipp Nawrath dette løpet fra, utbrøt NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Dermed ble det tysk seier på sprintløpet. Det er Nawraths første seier i verdenscupen.

Tyskeren hadde aldri vært på pallen før lørdagens løp.



SEIERHERRE: Philipp Nawrath. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Sensasjonell tredjeplass: – Helt rått

Vebjørn Sørum (25), som aldri hadde vært topp-20 i verdenscupen, gikk inn til en sensasjonell tredjeplass.

– Det var skikkelig moro. Det er gøy å ta steget opp på pallen. Man tror jo man har nivået inne, men man må jo vise det også, sier 25-åringen til TV 2.

Lagkameratene hyller Sørums prestasjon.

– Det er helt rått. Jeg så han skjøt null-null, og han gikk ut med los på pallen. Det er få som er så god som Vebjørn Sørum når han har noe å kjempe om, sier lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen.

– Det er vel fortjent, han har vært sterk i år. Han går fra et sent nummer og kriger seg inn på pallen: Det er et bunnsolid løp av ham, sier Johannes Thingnes Bø.

TREDJEPLASS: Vebjørn Sørum overrasket alle med en pallplass i Östersund. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

TV 2s skiskytingsekspert, Tiril Eckhoff, lar seg imponere over Sørums pallplass.

– Det er veldig kult å se at Vebjørn Sørum levere sin første pallplass. Det han gjør på skytebanen er helt klasse, og så har han en vill sisterunde. Sørum er en mann for framtiden, konstaterer Eckhoff.

Tarjei Bø tror pallplassen kan hjelpe Sørum i jakten på andre topplasseringer.

– Vi har ventet litt på Vebjørn i noen år egentlig, og jeg tror han har ventet litt selv også. Det er også som han sier: «Vi vet de er gode nok, men man må allikevel gjøre det», sier han til TV 2, og fortsetter:

– Når du først har klart det én gang, så er det lettere å gjøre det samme igjen.