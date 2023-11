Tarjei (35) måper av Reidar (66): – Vanvittig!

Helland sikret seg nemlig gull under Veteran-VM i finske Kontiolathi i fjor.

Da var det fellesstart. Lørdag gikk han sprint under sesongåpningen på Sjusjøen med langt yngre konkurrenter.

– I dag er det akkurat femti år siden jeg gikk den første sprinten min. I år er det jubileum, sier han stolt etter målgang.

VETERAN I SNØVÆRET: Reidar Helland i aksjon. Foto: Geir Olsen

Ydmyk etter målgang

Løpet endte med seks treff og 105. plass av de 106 som kom i mål.

– Det gikk egentlig greit, kommenterer han.



– Det er mange som gir seg før de blir 66 år. Hvorfor holder du på?

– Først og fremst fordi det er kjempegøy. Jeg har sagt det tidligere at jeg er veldig privilegert som får lov til å oppleve dette. Å være frisk og ha en kropp som fungerer og er i god form, det er et privilegium.

– Hvordan er det gå her med verdensstjernene? Du er jo verdensmester selv.

– Ha-ha, jeg er jo for så vidt det. Det tenker jeg ikke veldig mye på, det må jeg ærlig innrømme. Det viktigste er at jeg er her og har det gøy, sier Helland som representerer idrettslaget Moi.

Vet ikke om han orker

TV 2 måtte spørre én annen verdensmester, nemlig Tarjei Bø, om Hellands prestasjoner.

Eldstebror Bø, som ble pappa til Aron i 2022, avviser på det sterkeste at han kommer til å holde på like lenge.

– Når jeg er 66 år håper jeg at jeg sitter nede i Spania og ser på sportslørdag. Så står dere her fortsatt, mens jeg er nede i varmen og koser meg.

IMPONERT: Tarjei Bø, her sammen med bror Johannes på et pressetreff før sesongåpningen. Foto: Geir Olsen

– Folk lurer på om han lille Aron skal bli skiskytter. Jeg drar litt på det. Jeg vet ikke om jeg orker det sure snøværet i 30 år til. Vi går for fotball fremover. Det blir ingen «Reidar Bø» om 30 år her, dessverre, smiler Bø.



– 66 år. Det er ganske sykt?

– Det er vanvittig, men noen elsker ski. Den dagen jeg legger skiene på hylla tror jeg kommer til å like det, men det er kanskje på et litt lavere nivå enn sesongåpning på Sjusjøen.

35-åringen hyller at det er plass til sprekinger som Helland under sesongstarten.

– Det er veldig kult. Jeg så ham tidligere og han så veldig motivert og fokusert ut. Jeg tar gjerne en prat med ham.



PS! Det har ikke lyktes TV 2 i å finne noen som var eldre enn Helland på start under sesongåpningen på Sjusjøen.