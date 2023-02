Tårevåt Olsbu Røiseland usikker på fremtiden: – Plutselig er det mitt siste VM

Marte Olsbu Røiseland hadde ingen toppdag, og havnet på 17. plass på fellesstarten i det som var VMs siste dag.

– Jeg følte kreftene var litt over i dag. Det visste jeg kunne skje med grunnlaget jeg hadde, og jeg hadde troa. Men i dag var det tungt i tanken, sier hun til TV 2.

Olsbu Røiseland har likevel hatt et godt VM, og tar med seg tre medaljer på flyet hjem. To stafettgull i par og mixed og en individuell bronse på jakstarten.

I intervjuet med TV 2 etter fellesstarten stod 32-åringen med tårer i øynene. Dette kan nemlig ha vært siste gang hun gikk et VM-løp.

– Det er vanskelig å si akkurat nå. Jeg får nyte det jeg har gjort nå. Plutselig har det vært mitt siste VM, og da får jeg passe på å nyte dette her, sa en preget Røiseland.

SLITEN: VMs siste renn ble for tungt for Marte Olsbu Røiseland. Foto: Javad Parsa

Sørlendingen har stått over flere renn i vinter, og jobbet hardt for å være i form i VM.

– Det har vært en skikkelig opptur for min del. Det var et lite håp om å rekke VM og kjempe om medaljer, og det har jeg gjort. To gull og en bronse skal jeg være skikkelig godt fornøyd med.

– Jeg kjente det var følelsesladet etter målgang når ting har gått litt trått. Jeg har mobilisert og mobilisert, og jeg er skikkelig godt fornøyd med hvordan det har blitt, sier hun til TV 2.