Tar grep for å unngå nytt mareritt

Landslagsledelsen gjør endringer for å sikre hoppuke-suksess for Halvor Egner Granerud.

JOBBER MED INNSBRUCK-KOMPLEKSET: På en parkeringsplass ved siden av hotellet i Innsbruck, gjorde Halvor Egner Granerud unna en teknikkøkt under hviledagen i hoppuka. Foto: Per Tho Angell (TV 2)

Askergutten leder hoppuka med bunnsolide 26,8 poeng før sirkuset inntar Bergiselbakken i Innsbruck.

For to år siden var han i samme situasjon. Det gikk rett vest.

– Man har sett det før. Man kan tape hoppuka i Innsbruck. For den bakken er spesiell, sier Alexander Stöckl til TV 2.

Fikk mediefri

Et av grepene som gjøres annerledes fra 2021, er at Granerud i går fikk en sjelden fridag fra mediene. Hopplandslaget har ikke hatt noen tradisjon for å skjerme utøvere fra media. Sist det skjedde var faktisk da Anders Jacobsen vant hoppuka i 2007.

TV 2 og andre medier fikk filme den kjappe treningsøkta Granerud hadde utenfor hotellet etter ankomst Innsbruck. Resten av hviledagen gikk til å slappe av og jobbe med nye hoppdresser.

– Dette handler ikke om at vi ikke ønsker å stille opp. Vi byr på oss selv. Men i den situasjonen Halvor er i nå, så tror vi det er smart at han får litt fri, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

I tillegg jobbes det ekstra rundt tilpasning av utstyr, og spesielt hoppdressene til hoppukelederen. Særlig etter at Marius Lindvik ble disket i nyttårshopprennet gjør det norske støtteapparatet alt i sin makt for at det ikke skal skje med Granerud.

– Marerittet er selvsagt at Halvor går inn i utstyrskontrollen etter å ha vunnet hoppuka, og kommer ut med en disk. Det er en situasjon vi gjør alt i vår makt for å unngå. Så han får nok litt mer oppmerksomhet enn de andre på laget i den situasjonen som er nå, sier Magnus Brevig, som er assistenttrener og sjef for Sports Science.

VIL VINNE: Halvor Egner Granerud (med hjelm) har planer om endelig å vinne hoppuka. Foto: CHRISTOF STACHE

Glemmer ikke utblåsingen

Da Granerud mislyktes for to år siden, fikk man se en helt ny side av Asker-gutten.

– Dette er Innsbruck «all over again». Det er et høl, sa han blant annet til TV 2 i et svært følelsesladdet intervju.

Se intervjuet her:

Der antydet han også at polske Kamil Stoch hadde mer flaks med forholdene enn han selv. Noe som vakte stor oppsikt rundt omkring i Europa.

En rekke tyske, østerrikske og polske TV-stasjoner ba om å få et utdrag av intervjuet. Det ble rett og slett veldig mye støy.

– I en sånn situasjon er det dette man ønsker å se, at man hører litt emosjoner og ærlige svar. Det skapte jo litt interesse, ler Stöckl.

Granerud selv har overhodet ikke fortrengt saken som gjorde at tusenvis av polakker invaderte Instagram-kontoen til både han og samboeren med lite hyggelige meldinger.

– Jeg har ikke prøvd å glemme. Jeg har heller prøvd å huske på det, sier han til TV 2.

Så viser han fram ledertrøya i hoppuka.

– Når man går rundt med denne så får man «høye tanker» om seg selv. Så jeg prøver heller å være flink til å gjøre de riktige tingene hele tiden.

Har jobbet med teknikken

Under rennet i 2021 slet Granerud med farta i tilløpet som skyldtes at han presset kanten på skiene sine inn i plastkanten på sporet i ovarennet.

Nå skal han ha funnet ut av det tekniske problemet.

– En ting er at han har byttet skimerke. Det gjør at han har en bedre følelse i kjøringen inn mot hoppet. Det andre er at han har jobbet veldig mye med å forbedre dette, forklarer Stöckl.

– Det viktigste er at Halvor vet hva han skal gjøre når han kommer i bakken. Jeg er sikker på at han har en god plan for hvordan han skal takle dette.

Etter rennet i Garmisch var Granerud åpen på at han hadde funnet en mental ro som han ikke hadde i starten på sesongen. Det gjør at de gode hoppene er bedre enn før, og de kommer også oftere og oftere.

– Sånn sett er jeg kanskje ikke langt unna å kunne si at jeg er i mitt livs form.