Tapte etter 14 strake seire: – Veldig lettet

VANT ALT: Gyda Westvold Hansen vant alt. Lenge. Så ble hun slått. Nå er det snart to måneder siden forrige triumf. Foto: Terje Bendiksby

Da årevis med totaldominans og suksess tok slutt for kombinertstjernen Gyda Westvold Hansen (21), kom lettelsen.

Hun har vært dronningen av kombinert helt siden jentene fikk egne renn i verdenscupen. Fram til desember i fjor vant Gyda Westvold Hansen stort sett alt.

Verdenscupseier nummer 20, den foreløpig siste i rekken, kom 15. desember.

Så sa det stopp.

– Jeg har nok ikke gått rundt og vært redd for at det skal skje, men presset har blitt større og større, sier Gyda Westvold Hansen til TV 2.

VERDENSMESTER: Gyda Westvold Hansen har dominert kombinertsporten de siste årene, og er regjernede verdensmester. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ikke vært meg selv

Det var nærmest blitt en selvfølge at det var 21-åringen fra Dalsbygda som sto øverst på pallen etter et kombinertrenn.

Fram til sjokkresultatet 16. desember sto hun med 14 strake seire i verdenscupen. Konkurrentene kjempet i praksis om andreplass.

– Jeg vil selvsagt tilbake på topp, men jeg tror det trengs litt trening før jeg er tilbake der jeg var. Forbedringspotensialet ligger først og fremst i hoppbakken. Der har jeg ikke vært helt meg selv, sier Westvold Hansen.

Det var lagvenninne Ida Marie Hagen som vippet kombinertdronningen av tronen da hun tok sin første seier i Ramsau i Østerrike før jul.

Siden da har ikke Gyda Westvold Hansen maktet å ta steget tilbake på toppen av seierspallen.

– Det er ganske mange år siden jeg har slitt i hoppbakken over så lang tid som nå. Det blir spennende å se om jeg klarer å snu det, og hvor lang tid det tar, sier utøveren som representerer IL Nansen.

Allerede har hun hatt treningsøkter i bakken som gjør at hun tror prestasjonene kan bli bedre i tiden framover, men det er forskjell på trening og konkurranse.

– For min del handler det om å klare å være nok til stede i hoppbakken. Når tilstedeværelsen er borte og tankene havner alle andre steder, da er du litt kjørt, gitt. For meg handler det om hvor trygg jeg er og hvor mye selvtillit jeg har. Det har ikke vært et problem tidligere, når ting har gått såpass bra, forteller Westvold Hansen.

– Vi har snakket om at den dagen kom til å komme. Nå har det vært en kombinasjon av at de andre har tatt steg og at Gyda har slitt litt i hoppbakken og litt med sykdom. Den dagen hun treffer med alt, så er hun tilbake igjen, sier sportssjef og landslagssjef for kombinert, Ivar Stuan, til TV 2.



DAGEN MÅTTE KOMME: Ivar Stuan (Til høyre) forteller at seiersrekken og når den kom til å ende har vært et tema. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Veldig lettet

Som dedikert toppidrettsutøver har hun higet etter å være best, men da Hagen brøt den lange seiersrekken, kjente Gyda Westvold Hansen først og fremst på en lettelse.

– Umiddelbart etter den første konkurransen hvor jeg ble slått, så var jeg faktisk veldig lettet. Det var godt å bli slått. Da fikk jeg gjort unna det. Det handler litt om presset som har vært der, og som har blitt større med tiden.

Det har også de rundt henne merket. Det har ikke bare vært enkelt å være 21 år og tidenes beste kvinnelige kombinertløper når alle forventer at suksessen skal fortsette inn i evigheten.

LETTET: Da lagvenninnen Ida Marie Hagen tok sin første triumf i verdenscupen og satte en stopper for Westvold Hansens seiersrekke, kjente sistnevnte først og fremst på lettelse. Foto: Matthias Schrader

– Hun har kjent veldig på det. Alle har lurt på hvor mange løp hun skulle vinne, og når den første smellen kom til å komme. Det er nok mest mentalt, at hun har kjent på presset, sier Stuan.



Selv om det ikke har blitt flere seire har utøveren, som er kusine med Therese Johaug, tatt seks pallplasser på åtte renn.

Det er liten tvil om at hun fortsatt er blant verdens beste i sin idrett.

– Jeg la en veldig god plan for hva jeg skulle gjøre videre. Det funket egentlig som faen, men så fikk jeg korona. Jeg skal ikke skylde på sykdom, men per dags dato har jeg for lite treningsgrunnlag. Det er det som mangler, og så har jeg nok hatt litt lite overskudd, sier kombinertløperen.

Ekstra motivasjon

Noen positive konsekvenser finnes det også. For første gang har det vært enkelt å se hvor hun må legge ned en ekstra innsats på trening.

Der hun tidligere har måttet gjette seg fram til hvilke områder det er lurest å forbedre seg på, har hun fått tydelige svar når hun blir slått.

– Jeg tror denne perioden gjør meg sterkere. Mitt neste store mål er VM i Trondheim, og jeg tar med meg lærdommen fra denne perioden på veien dit. Det gir bare ekstra motivasjon.



I tillegg har 21-åringen fått godt betalt for at fokuset først og fremst var på prestasjon, ikke resultat, da hun var på sitt ypperste.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Det er først og fremst i hoppbakken forbedringspotensialet ligger. Foto: Geir Olsen

– At fokuset har vært på prestasjon, og at det er det som gjør om jeg er fornøyd eller ikke, hjelper veldig nå. Det har vært mange konkurranser denne vinteren hvor jeg egentlig har klart å være veldig fornøyd, selv om jeg ikke har vunnet. Det er fordi jeg ikke har levert bedre på trening, og vet at det er der nivået mitt ligger akkurat nå.

– Jeg har økter på trening som er på et høyere nivå enn det jeg har fått ut i konkurranse. Spesielt i hoppbakken. Det viser at jeg kan være trygg på at det ikke skal så veldig mye til, før jeg er tilbake i godt gammelt slag, sier Westvold Hansen.