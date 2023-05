Tannproblemer: – Jeg var Lina i Lønneberget

Et tannlegebesøk skapte uante konsekvenser for skiskytterstjerne Ingrid Landmark Tandrevold.

Ingrid Landmark Tandrevold demonstrerer hvordan hun har gått rundt de siste dagene. Her på samling med skiskytterlandslaget oppe på Olympiatoppen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

De fleste skiskytterne har nytt godt av noen gode uker med fri siden sesongslutt. For Ingrid Landmark Tandrevold har derimot den siste perioden vært preget av en ispose på kinnet.

– For min del var det traumatisk, sier 26-åringen mens hun tar seg til kinnet og ler.

For Fossum-skiskytteren benyttet nemlig friperioden til å fjerne et par visdomstenner. Rehabiliteringsperioden ble ikke helt slik Tandrevold hadde sett for seg.

– Jeg fjernet «bare» to stykker. Eller bare og bare, det var mer enn nok for min del hvert fall. Nå har jeg tannlegeskrekk, sånn på ordentlig. Så jeg håper virkelig ikke at det er flere som må bort, fortsetter 26-åringen flirende.



ISPOSE PÅ KINNET: Slik har Ingrid Landmark Tandrevold gått rundt den siste tiden. Foto: Privat/Skjermbilde fra YouTube

– Lina i Lønneberget

For det som skiskytteren hadde tenkt skulle ta et par dager, ble fort til ti dager med ispose på kinnet og et ganske så hovent ansikt.

– Jeg var Lina i Lønneberget, liksom.

– Jeg har jo allerede bollekinn fra før av, så det ble ikke noe bedre. Men det er godt å være ferdig med det, selv om jeg ikke vet om hevelsen er helt over. Kan være det har blitt kronisk, skøyer Tandrevold.

SMERTEHÅNDTERING: Det ble benyttet alternative måter for å få hevelsen til å gå ned Foto: Privat/Skjermbilde fra YouTube

Første samling for året

Til tross et litt hovent kinn var Tandrevold ved godt mot da skiskytterlandslaget møttes igjen for første gang siden sesongslutt til samling på Olympiatoppen i Oslo.

– Det har vært deilig med litt fri og ikke hatt så systematisk hverdag den siste tiden. Men så er det fint å ses igjen. Vi er en veldig god gjeng som er samlet, så jeg tror det kan bli en spennende oppkjøring og ikke minst sesong, avslutter Tandrevold.