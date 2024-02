Tangerte Bjørndalen: – Det er ikke jug!

Thingnes Bø dro på seg én bom på første skyting, men fulgte opp med tre fulle hus på de tre neste og kunne med det cruise inn til sitt 20. VM-gull i karrieren. Med det har stryningen like mange VM-gull som Ole Einar Bjørndalen.

– Det er helt rått, utbrøt Ole Einar Bjørndalen etter Thingnes Bø sin siste skyting.

– Fytti katta! Han tangerer Ole Einar Bjørndalen, det er ikke jug! Det bare høres sånn ut, for det trodde vi var umulig, kommenterte Marius Skjelbæk.

Gullet var også Thingnes Bøs tiende individuelle i karrieren.



– Jeg tenkte at alt var mulig før herrestafetten i går, og det å havne på 20 det ble jo en slags minidrøm, sier Thingnes Bø til TV 2 etter sitt 20.gull.

– Tre gull, ett sølv, og tre medaljer på stafett, det har vært et eventyr, sier stryningen om mesterskapet.

Thingnes Bø har nå også tatt 16 mesterskapsmedaljer på rad, hvor jaktstarten i OL i 2022 er sist han ikke havnet på pallen.

– Det har gått radig med VM-gull de to siste årene. Det er blitt et voldsomt jafs. Jeg har lagt bak meg noen ekstreme år, sier gullgrossisten.

Latviske Andrejs Rastorgujevs skjøt 20 av 20 treff og tok sølvet. Franske Quentin Fillon Maillet tok bronsen foran Tarjei Bø som ble nummer fire.



– Jeg er egentlig ikke så skuffa over egen prestasjon, men at de to andre hadde kanskje sin beste dag i år er litt irriterende. Fillon Maillet er jo helt rå i dag og det er vel første pallplass i karrieren på Rastorgujevs eller? Litt irriterende at de måtte få det til akkurat i dag. Det kokte ned til siste stående. Og når den bommen kommer så er det måte på hvor godt man kan gå en sisterunde, sier Tarjei Bø til TV 2 om fjerdeplassen.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer åtte med fire bom, mens Sturla Holm Lægreid gikk i mål til en 17.plass etter fire strafferunder.

Johannes Dale-Skjevdal sto over fellesstarten fordi han følte seg uvel lørdag kveld og at han ikke var konkurranseklar søndag.



Johannes Kühn fra Tyskland kom blodig over målstreken og etter å ha slått sitt eget gevær i hodet, og måtte få medisinsk hjelp i målområdet. Se video under:



Saken oppdateres!