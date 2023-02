Tandrevold-sprekk på stafetten: – Veldig lei meg

Se Tandrevolds marerittserie i videovinduet øverst!

Ingrid Landmark Tandrevold fikk tre strafferunder på andre skyting og gjorde det vanskelig for Norge som tok sjetteplassen.

– Jeg taper mye på stående skyting og er selvfølgelig veldig lei meg for det. Det er ikke noe morsomt når det går ut over lagkamerater, sier Tandrevold til TV 2.

Etter rennet fikk hun trøst av lagvenninne Knotten. Ida Lien måtte også ut i strafferunde.

– Vi hadde håpet vi klarte det meste det i dag, men det er veldig varierende vind. Det kan skje, alle kan få en dårlig serie, sier Knotten til TV 2.

FIKK DET TØFT: Ingrid Landmark Tandrevold Foto: Javad Parsa / NTB

– Jeg får trøste meg med at det var vanskelig for mange andre her i dag. Jeg gikk alt jeg kunne for at det fortsatt skulle være muligheter, sier Tandrevold.

Italia tok gullet foran Tyskland, mens Sverige ble nummer tre. Det gledet spesielt Elvira Öberg som har slitt med sykdom.

– Det har vært veldig tøft, og dette må være årets store høydepunkt. Det var virkelig en kamp mot klokken, og jeg var ikke sikker i morges engang på om jeg skulle gå, sier Öberg til TV 2.

– Hvordan ser du på morgendagen? Ble Tandrevold spurt av norsk presse.

– Jeg vet ikke, svarte 26-åringen usikkert.

– Er det én som kan løfte seg etter en sånn nedtur, så er det Ingrid. Nå må bare vi ta godt vare på henne, sier Ida Lien.

Marte Olsbu Røiseland stemmer i:

– Det er alltid kjedelig å få strafferunde på stafett, men sånn er det og alle gjør sitt beste. Vi hadde ikke klart oss uten Ingrid og vi kommer sterkere tilbake, lyder det fra Røiseland.

KLATRET: Marte Olsbu Røiseland sikret en sjetteplass for Norge. Foto: Javad Parsa / NTB

– Skjebnesvangert

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen fortviler.

– Det er dette «ståsyndromet» igjen dessverre som hun ikke klarer å håndtere. Det var litt vanskelige forhold, men tre strafferunder er skjebnesvangert på en stafett, sier Bjørndalen.

– Vi får håpe hun glemmer dette rennet så fort som mulig, fortsetter skiskytingseksperten.

– Hvor tungt er det?

– Hadde det vært individuelt hadde det vært noe helt annet, men når hun skal prestere med et lag er det tøft. Jeg håper hun får hjelpen hun trenger når hun kommer i mål. Man trenger å bli trøstet når det går dårlig, sier Bjørndalen.

– TRENGER TRØST: TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen håper Ingrid Landmark Tandrevold får hjelpen hun trenger. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

God start

Karoline Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien og Marte Olsbu Røiseland utgjorde Norges kvartett på stafetten.

Knotten ga Norge en god start med totalt tre ekstraskudd, men sterk langrenn gjorde at hun vekslet med Tandrevold fem sekunder bak Sverige.

– Jeg følte jeg hadde litt mer krefter og er litt irritert på at jeg ikke turte å dra mer på andrerunden. Jeg hadde helt fantastiske ski og hadde tjent på å gå litt hardere, sier Knotten om rennet.

GOD RUNDE: Karoline Knotten ga Norge en fin start. Foto: Javad Parsa / NTB

Tandrevold fikk én bom på liggende og lå godt an før det raknet på stående med tre strafferunder. Fossum-utøveren vekslet 1,08 bak ledende Dorothea Wierer.

Ida Lien fikk en strafferunde og vekslet med Røiseland som hadde 1,48 opp til Italia.

Røiseland unngikk strafferunder, men kunne ikke hjelpe laget til medalje. Norge brukte 13 ekstraskudd totalt og måtte ut i fire strafferunder.

– Det var ikke så vanskelige skyteforhold på min etappe. Jeg brukte ett ekstraskudd på ligg og ett på stående som er helt greit, sier Røiseland.

På herrenes stafett ble Norge nummer to bak Frankrike, Sverige tok bronsen.