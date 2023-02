Tandrevold slo tilbake – tok sølv på fellesstarten

Etter en skuffende norsk stafett var Ingrid Landmark Tandrevold lei seg etter tre strafferunder og en 6. plass.

Men på VMs siste renn slo hun kraftig tilbake.

26-åringen bommet bare én gang, og på sisterunden var hun én av fire som kjempet om gull.

Hun klarte ikke helt å henge på svenske Hanna Öberg, som ble VM-dronningen. Men bærumsjenta ristet av seg verdenscupleder Julia Simon, og tok sølv.

– Jeg har det bedre enn i går. Det var et nytt løp i dag, og jeg ville vise for meg selv at jeg kan dette. Det er så mange som har sendt meldinger og skrevet «De er så slemme i mixed xone, fuck dem», sier hun til NRK.

GRATULERES: Ingrid Landmark Tandrevold får lykkeønskninger fra gullvinner Hanna Öberg. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Jeg har prøvd å gå tilbake til det jeg har trent på, og ikke høre på hva alle mener, sier hun om hva hun gjort etter stafett-skuffelsen.

– Veldig imponert, for hun har vært langt unna sin normale form, sier TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Stående skyting har vært ne hemsko i vinter for Tandrevold, men i dag traff hun på alle ti skuddene.

Karoline Knotten tok 6. plassen etter bare en bom. Marte Olsbu Røiseland tok 17. plassen, mens Juni Arnekleiv ble nummer 28.

Den første skytingen var god med norske øyne. Kun Arnekleiv måtte ty til én bom. Men etter en lovende norsk start gikk det verre på den andre skytingen. Alle norske bommet, og da var det 30 sekunder opp til teten for Røiseland og Tandrevold.

Men Tandrevold bet seg fast, og skøyt fullt hus på den tredje skytningen.

Gårsdagens stafett ble en skuffende affære for det norske laget, som endte med 6. plass.

Marte Olsbu Røiseland tok to gull på mixed- og parstaffet, men individuelt har det vært litt tynge. Bronsen på jakstarten var imidlertid en opptur.

Nå blir det noen uker med pause for skiskytterne, før verdenscupen returnerer i tsjekkiske Nove Mesto den 2. mars.