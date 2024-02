INNRØMMER: Ingrid Landmark Tandrevold erkjenner at skyte-fiaskoen gikk inn på henne. Foto: Michael Allen / TV 2

Trener Patrick Oberegger varslet møter etter skyte-fiaskoen på søndagens jaktstart i Nove Mesto.

– Det skal ikke skje i et mesterskap. Vi gjør vårt dårligste løp her. Vi viser ikke den selvtilliten som trengs i skiskyting – spesielt på standplass. Vi skal ta en ordentlig prat i kveld, uttalte treneren til TV 2.



– Vi skylder en unnskyldning til hele støtteapparatet, om det er smørerne, helsepersonell eller trenerne – som i 24 timer står klar og støtter, fortsatte han.



VARSLET MØTER: Landslagstrener Patrick Oberegger. Foto: Geir Olsen / NTB

– Han sa han burde ha pratet med oss først

Juni Arnekleiv åpner om hendelsesforløpet etter trenerens utspill.

– Rett etterpå kan du si ting du bør tenke over først. Det var ikke så hardt på møtet på kvelden. Han sa han burde ha pratet med oss først, sier hun til VG.

– Takhøyden er veldig bra. Ingrid Landmark Tandrevold er en frontfigur til å komme med klare tilbakemeldinger.

Arnekleiv bekrefter til VG at det var Tandrevold som tok kontakt med treneren.

Til TV 2 sier Arnekleiv følgende om trenerens utspill.

– Det tror jeg ikke han mente på den måten. Det har ikke vært noe dårlig stemning i laget, beretter hun.

SLITER: Juni Arnekleiv og de norske jentene trøblet på sprinten og jaktstarten. Foto: Michael Allen / TV 2

Tandrevold: – Sitter med en klump i magen

Ingrid Landmark Tandrevold (27) åpner om møtevirksomheten etter den store skuffelsen.



– Det var ikke sånn at vi selv følte at vi gjorde det bra, og så fikk vi kjeft. Vi følte jo selv at vi absolutt ikke presterte. Det måtte vi ta en prat om, forklarer Tandrevold.



BRUTALT: Det ble seks bom for Tandrevold på jaktstarten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Trener Patrick Oberegger sier at stemningen i laget hele tiden har vært positiv, og forteller om hva møtene gikk utpå.

– Det var veldig saklig. Vi var ærlig og direkte å sette videre på hva vi skal gjøre – uten å finne på noe helt nytt, sier han til TV 2.

Tandrevold innrømmer at den svake prestasjonen gikk inn på henne.

– Man sitter med en liten klump i magen og skuffelse over det man har prestert, innrømmer 27-åringen til TV 2.



I morgen har skiskytterjentene muligheten til å revansjere seg. Da er det normaldistanse som står på programmet i Tsjekkia.