Tandrevold røper bryllupsdetaljer: – Kjolen har en flekk

– Nei, ikke minn meg på det, svarer Tandrevold når TV 2 spør henne om hun får tid til bryllupsplanlegging under VM.

For utenom konkurranser og trening, har utøverne litt fritid i Nove Mesto. Tandrevold liker å bruke tiden på ting som hekling og puslespill for å koble av.

Bryllupsplaner har det så langt blitt lite av, innrømmer den kommende bruden som gifter seg med samboeren Trygve Bendixen Markset i juni.

– Vi har planlagt veldig lite. Av og til kommer jeg over folk på Instagram som snakker om bryllup. Og så tenker jeg at jeg kanskje kan få litt inspirasjon der.

INGEN BRYLLUPSPLANLEGGING NÅ: Tandrevold tar fri fra bryllupsplaner under VM i Nove Mesto. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Og så sier de sånn «det er så travelt med bryllupsplanlegging». Da tenker jeg «de skal sikkert gifte seg nå da», men nei, de skal gifte seg i sommer.

– Da er jeg sånn «hæ?!» hva er det som er travelt?

For i motsetning til personer hun kommer over i sosiale medier, kjenner ikke Tandrevold på noe stress.

– Jeg føler ikke at jeg har det travelt. Men alle andre sier de er sent ute med planleggingen når de skal gifte seg til sommeren, og det er jo mange, mange måneder til.

– Jeg tror det er noe jeg ikke har fått med meg. Eller, det er åpenbart at jeg ikke har helt kontroll på alt som må være på plass da, for jeg kjenner ikke helt på at det er travelt enda. Men når jeg stalker folk på Instagram, som skal gifte seg samtidig som oss, har de alt under kontroll. Og det har ikke vi, ler Tandrevold.

VM: Ingrid Landmark Tandrevold og resten av skiskyttereliten er midt i VM-sirkuset. Foto: Michael Allen / TV 2

– Kjolen passer ikke og har en flekk



– Hva har dere under kontroll?



– Sted, svarer Tandrevold og tenker seg litt om.



– Kirke og prest, som er svigerfar. Brudepiker som er niesene mine. Forlovere er på plass, og gjester da.

Tiril Eckhoff er Tandrevolds forlover.

– Da er jo det meste på plass da?



– Ja, det er det jeg også tenker. Eller, kjole har jeg ikke på plass da. Det hadde jeg glemt.

HALVVEIS BRUDEKJOLE: - Jeg har kjøpt en brukt brudekjole, men den passer ikke og har en flekk, forteller Tandrevold. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg har sånn halvveis brudekjole, for jeg har kjøpt en brukt kjole. Men den passer ikke, forteller Tandrevold og ler før hun utdyper:

– Så den må gjøres litt om på. Og så har den en flekk og et lite hull, men så tenker jeg sånn at det kommer til å bli det på den uansett, så det er ikke så nøye. Jeg tror ikke jeg har lagt så mye i det enda. Jeg kommer sikkert til å få stresseksem uken før eller noe sånt, men Tiril har lovet at hun skal hjelpe meg når det begynner å nærme seg.

Gjør ikke som Johaug

Tandrevold forlovet seg på nyttårsaften i 2022 og delte gladnyheten med en video på Instagram der hun viste frem ringen på skitur med teksten «Sklir inn i 2023 på livets peak».

På nyttårsaften 2023 giftet Therese Johaug seg med Nils Jakob Hoff. Vielsen fant sted i vinteridyll på Røros med stort presseoppmøte, hest og kjerre og en stor fest der Stian «Staysman» Thorbjørnsen dukket opp.

– Har du hentet noe inspirasjon fra Johaugs bryllup?



– He he, nei. Vårt bryllup blir nok litt nedskalert i forhold til det. Det tror jeg det blir. Det skal også være inne i Nordmarka, så det er ikke så lett å komme seg dit.

– Så det blir ganske langt fra Johaug sitt bryllup. Vi har egentlig lyst å invitere vennene våre til en fest, vi. Og så blir det litt praktisk at vi gifter oss i tillegg. Vi har alltid tenkt at vi skal invitere til den festen, og så får vi aldri gjort det. Men nå har vi liksom ikke noe valg, så det tror jeg blir bra da, smiler Tandrevold.