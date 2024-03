Tandrevold i tårer: – Jeg har lyst til å bli som dem

Ingrid Landmark Tandrevold ledet verdenscupen sammenlagt med sju poeng før jaktstarten, men hadde et dårlig utgangspunkt med startnummer 17.

Verdenscuptoer Lisa Vittozzi startet minuttet foran, og alt lå til rette for at italieneren skulle overta den gule trøya.

Det gjorde hun også. Vittozzi leverte 19 blinkskudd og sikret seieren foran Lou Jeanmonnot og Justine Braisaz-Bouchet.

Tandrevold var i tårer under NRK-intervjuet etter løpet.

– Nå har jeg ikke grått i hele vinter. Jeg har det egentlig ganske bra. Jeg er bare litt skuffet over løpet i dag, og jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg gråter. Jeg er litt overveldet. Jeg er litt skuffet, men også stolt over alt jeg har fått til, sier Tandrevold.

VANT SPRINTKULA: Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Jeff McIntosh / The Canadian Press / NTB

Den norske skiskytterstjernen brukte tid i målområdet.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke er verdens beste skiskytter akkurat nå eller i år. Det er noen av de andre jentene som er mye sterkere enn meg. Det er veldig inspirerende for meg, for jeg har lyst til å bli som dem og ha selvtilliten deres på skytebanen, sier hun til NRK.

Tandrevold startet godt og avanserte åtte plasser inn mot tredje skyting. Der ble det to bom, og den norske løperen måtte se Vittozzi øke forspranget. På siste skyting ble det også to bom, og Tandrevold kom i mål som nummer 19.

Vittozzi sanket inn 90 poeng i rennet. Tandrevold fikk på sin side bare 22, og nordmannen har 61 poeng å ta igjen i sesongavslutningen søndag. Det tilsvarer forskjellen på første- og tolvteplass.

Seieren sørget også for at Vittozzi vinner jaktstartcupen sammenlagt. Sprintcupen sikret Tandrevold torsdag.

Verdenscupsesongen avsluttes med fellesstarter for både kvinner og herrer søndag.

– Kanskje det hjelper å få ut litt følelser for i dag, for akkurat nå er det litt mye for meg. Jeg har også PMS i tillegg, så da sitter tårene litt løsere. Jeg skyter inn det også. Akkurat nå gleder jeg meg til i morgen, for da kan jeg senke skuldrene, sier Tandrevold.