Talentet etter marerittbeskjeden: – Jeg ble utrolig skuffet

– Min første reaksjon var at dette kan ikke stemme.

Alexander Steen Olsen var på vei tilbake til hotellet etter sesongens beste prestasjon med alpinskia. Så fikk han beskjed om å returnere til stadion.

Der fikk han meldingen om at han var diskvalifisert etter å ha startet to sekunder for tidlig i omgang to.

– Jeg var inne i min helt egen rennboble. Det ble litt surr, sier han til TV 2 etter at den verste skuffelsen hadde lagt seg.

TJUVSTART: Alta Badia ble ikke den konkurransen Steen Olsen hadde sett for seg. Foto: Mathias Mandl / BILDBYRÅN

Her skar det seg

Steen Olsen forteller hvor det gikk galt.

Som startnummer 35 i første omgang satte han utfor med vesentlig kortere startintervall enn det han hadde i andre omgang.

I FIS'reglementet heter det at utøveren har ti sekunder - fem før og fem etter den offisielle starttiden - til å starte på en godkjent måte. Setter man av gårde før, eller etter, blir man diskvalifisert.

Det pipes en gang med 30 sekunder, ti og fem sekunder igjen.

– Da jeg hørte pipet for ti sekunder, så var jeg sikker på at det var fem sekunderspipet, forklarer han.

Det viste seg å bli skjebnesvangert.

Selv om han kjørte seg opp til en 13. plass, endte han uten verdenscuppoeng etter disken.

Se situasjonen under selv:

– Han er selvfølgelig veldig lei seg - en dyr lærdom. Men som jeg sier: Det er en mening med alt, nå har han lært, skriver pappa Arild Olsen i en sms til TV 2.

21-åringen får medfølelse hos TV 2s alpinekspert, Nina Haver-Løseth:

– Det er en veldig kjip situasjon som slår ekstremt negativt ut i hans tilfelle. Men samtidig så har reglene vært der i alle år.

– Når du er så fokusert er det fort gjort å stake seg ut for tidlig eller sent. Det er tøff læring, og han kommer sikkert aldri til å gjøre det samme igjen.

FØLER MED TALENTET: Nina Haver-Løseth. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg har lært

Hovedpersonen selv var langt nede etter marerittbeskjeden.

– Jeg ble veldig skuffet. Det var det beste resultatet så langt i år. Jeg ble veldig glad, og når man får beskjed om disk, blir man litt sånn «kom igjen». Jeg tjente ingenting på det, men samtidig er det reglene, sier Steen Olsen. Han lover én ting etter hendelsen:

– Det skjer ikke igjen. Jeg har lært.

Snart får han muligheten til å revansjere seg når alpinsirkuset inntar det italienske vintersportsstedet Madonna di Campiglio torsdag.