Svindals oppfordring applauderes: – Stigmaet må bort

HYLLES: Mange viktige stemmer takker Aksel Lund Svindal for at han valgte å dele om kreftsykdommen. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

– Det gjør det ganske mye lettere for andre å snakke om det når en så stor profil som han gjør det, mener TV-profil og tidligere landslagsspiller i ishockey, Erik Follestad.

Han har satt fokus på at det kan være vanskelig for menn å snakke om følelser i podkasten «Hvordan har du det, mann?».

Aksel Lund Svindal kom med en oppfordring i Instagram-innlegget der han opplyste om at han har fått testikkelkreft.

– Det jeg også vet, er at menn ikke er så gode til å snakke om helseutfordringer. Og noen ganger er det akkurat det man må gjøre for å tilegne seg kunnskap, eller å ta den gode avgjørelsen å oppsøke en lege, skrev 39-åringen.

Follestad er klar på at åpenhet hjelper.

– Om man blir sittende med det for seg selv, blir problemene bare større i sitt eget hode. Det at man snakker om det, nesten uavhengig av hvilket problem man har, opplever i hvert fall jeg at man har utelukkende positiv effekt av. Det er ganske avgjørende, egentlig, sier han.

TV-PROFIL: Etter ishockeykarrieren har Erik Follestad vært med på en rekke tv-programmer, blant annet «Skal vi danse» og «Spårtsklubben». Foto: Vidar Ruud

Støre-støtte

Statsminister Jonas Gahr Støre er blant mange som fullroser Svindal.

– Han skriver at menn bør bli flinkere til å snakke om egen helse. Det er en oppfordring jeg støtter. Vi har et helsevesen i Norge som kan gi svar og god behandling, og det er viktig å ikke vente unødig om man føler at noe ikke er som det skal. God bedring Aksel, og takk for åpenheten, skriver Støre i et innlegg på Facebook.

Alpinkometen Atle Lie McGrath (22) vokste opp med Aksel Lund Svindal som forbilde.

I fjor engasjerte han seg i Movember-kampanjen. Han applauderer alpinlegenden.

– Det er så stort og flott at han sier hvor viktig det er å sjekke seg. Det hyller jeg ham for. Movember-kampanjen jeg kjørte i fjor handlet om det samme. Nå har det gått utover ham direkte, men at han får ut det budskapet også er helt fantastisk, sier McGrath til TV 2.

Mener det kan bryte ned tabuer

Follestad har fått mange tilbakemeldinger fra folk som har fått hjelp av podkasten, der den tidligere hockeyspilleren har med seg profilerte gjester.

Han mener at det kan påvirke positivt når idrettsutøvere, som man kanskje kan tenke at ikke sliter med noe, åpner opp.

Han tror at å ta bort stigmaet kan gjøre det lettere om man vil åpne opp, men sliter med «å bryte isen».

– Det stigmaet rundt menns helse, og i Aksels tilfelle den fysiske helsen, må bort. Alle har sine problemer og sitt å stri med. Når store profiler som ham velger å være åpen, er det et steg i riktig retning for kall det «oss vanlige folk», mener han.

Trenger du å snakke med noen? Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Ring: 116 123 Telefon er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt.

Ingrid Stendstadvold, generalsekretær i Kreftforeningen, takker også Svindal.

– Det er kjempeviktig. Han skal ha stor honnør for at han deler. Svindal er et forbilde for mange, og det er utrolig betydningsfullt at akkurat han velger å snakke åpent om kropp og sykdom. Dette er en viktig påminner om å ta endringer på kroppen på alvor, og åpenhet er med på å bryte ned tabuer, mener hun.

Alpinsjef Claus Ryste stemmer i:

– Han viser igjen hvilket fantastisk forbilde han er som deler åpent om sykdommen sin, skriver han.