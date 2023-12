Svenskene raser mot NRK: – Skal ikke skje

Under sprinten i prøve-VM i Granåsen fredag oppsto det en situasjon som fikk svenskene til å reagere.

Når de svenske stjernene skulle velge heat etter prologen, dukket det nemlig opp en mikrofon og et kamera fra NRK sin hovedsending.

I en sak fra svenske Expressen er det bildene i den svenske sendingen som vekker oppsikt.

På bildene kan man se at en lydmann beveger seg bort til svenskene mens de prater taktikk.

På NRK sin sending kunne man se at et kamera beveget seg mot svenskene, får å komme tettere på utøverne.

– Norske medier sendte dem som spioner



En av løperne som oppdaget mikrofonen var den svenske stjernen Frida Karlsson.

– Det var noen norske medier som sendte dem som spioner, sier Karlsson til Expressen med et smil.

OVERRASKET: Her oppdager de kameraet under taktikkpraten. Foto: Skjermdump fra NRK

Selv om en av deres største profiler tok grepet med knusende ro, var det andre fra den svenske delegasjonen som ikke syns det var like morsomt.

Når landslagssjef Anders Byström får høre om hendelsen fra den svenske avisen, reagerer han sterkt.

– Det er som de har noen i garderoben under en VM-finale i fotball, hvor man får høre hva de sier der. Det kan påvirke forutsetningene ute i sporet etterpå. Det syns jeg ikke skal skje.

IKKE IMPONERT: Sveriges trener Anders Byström. Foto: Terje Pedersen / NTB

Byström varsler at han skal forhøre seg med løperne om hendelsen. Han er forberedt på å ta saken videre.

– Det er ingen som har spurt oss om lov til å gjøre det her. Det syns jeg man skal gjøre.

– Vi kan prate om hvordan vi skal kjøre mot en som Kristine Stavås Skistad, og etterpå kommer det på radioen til det norske laget.

Den svenske løperen Moa Lundgren erkjenner at mikrofonen fikk utøverne til å steile.

– Vi ønsker ikke at noen der hjemme eller nordmenn skal høre hva vi sier. Det blir nesten et lite «standoff», at de skulle inn i vår lille boble.



Dette svarer NRK

Janne Fredriksen, som prosjektleder for ski-VM i NRK, sier følgende om hendelsen.

– Jeg kan forstå at de lurer på hensikten. Men hensikten bak grepet er tydelig: Vi ønsker å komme tettere på. Det er ikke sånn at vi primært ønsket å høre hva svenskene hadde å si – vi ønsker å høre mer av hva alle utøverne sier, forklarer Fredriksen.



Hun håper den svenske langrennsleiren vil se på grepet som en mulighet til å bygge langrennsidretten.

– Hensikten vår er å bygge idretten de holder på med, så jeg håper at de forstår at det er et ganske lite bidrag de kan komme med. Men alle nye grep fremstå utfordrende i starten, sier NRKs prosjektleder.



Kristine Stavås Skistad (24) vant gårsdagens sprint på hjemmebane.