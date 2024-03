– Svenskene bør skjelve i buksene

Dalsbygda-jenta leverte varene i comebacket under NM på Lillehammer.



Therese Johaug gikk inn 2.49 minutter foran Sophia Laukli i mål.

– Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle komme her og vinne med denne differansen. Jeg har stor respekt for konkurrentene, men jeg hadde en god dag og gode ski, sier Johaug til TV 2.

– Hva tenker du om differansen?

– Det er jo mye. Samtidig så er det tre mil vi går, som kanskje er min beste distanse. Jeg har jo gått på ski i mange år, så det ligger jo i ryggmargen, svarer 35-åringen.

Etter målgang fikk hun spørsmål om hun nå har bestemt seg for comeback.

– Det er mye som skal klaffe på hjemmebane. Magefølelsen skal kjennes rett før jeg går 120 prosent inn for det. Jeg må kjenne på hva jeg vil, sa skidronningen til NRK.

35-åringen ble overrasket over hvor bra formen var.

– Jeg er veldig overrasket selv. Jeg hadde ikke forventet at de skulle gå så bra. Det viktigste var øvelsen jeg fikk. Jeg kjente at jeg begynner å komme inn i bobla – og at det ligger i ryggmargen, sier Johaug til statskanalen.

SUVEREN: Ingen kunne gjøre noe med 35-åringen. Foto: Geir Olsen / NTB

Norsk-amerikanske Sophia Laukli kan ikke få NM-medalje. Dermed gikk sølvet til Magni Smedaas, mens Astrid Øyre Slind tok bronsemedaljen

At Dalsbygda-ekspressen tok sitt 19. NM-gull lørdag overrasker ikke Kristine Stavås Skistad.

– Jeg er ikke litt overrasket en gang. Jeg var ganske sikker på at hun skulle vinne i dag. Hun er desidert best når det gjelder tremil, sier sprintstjernen til TV 2.



JUBLER: Therese Johaug (t.h.) og Magni Smedås (t.v.). Foto: Geir Olsen / NTB

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad kommer med en klar beskjed etter Johaugs maktdemonstrasjon.

– Therese er VM favoritt på 5-mila i Trondheim. Med gullet i dag bekrefter Therese at hun allerede nå er en av verdens beste skiløpere.

– Det er fortsatt et snaut år til VM, og Therese vil bare bli bedre og bedre for hver dag som går. Nå kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig til VM neste år, mens svenskene bør skjelve i buksene, sier Skinstad.



– Hun utklasser alt og alle. Det er nesten så du ikke tror klokkene går riktig. Johaug med en maktdemonstrasjon, sier NRK-kommentator Jann Post.

Foto: Geir Olsen / NTB

Var nervøs – så herjet hun

Det var et enormt medietrøkk rundt 35-åringen. Johaug skulle opprinnelig starte blant de fremste, men ble flyttet til blant de siste av juryen.

Johaug startet som nummer 113, og var spent før løpet.

– Jeg er litt nervøs, det skal jeg innrømme, sa Johaug til NRK før start.

TILBAKE: Therese Johaug før start. Foto: Rasmus Lie / TV 2

Men nervene var ikke å spore i feltet. Dalsbygda-ekspressen tok ledelsen med 5,5 sekunder foran Heidi Weng etter 1,5km.

Etter hvert fortsatte hun å øke til de andre norske distanseprofilene Heidi Weng og Astrid Øyre Slind.

– Jeg syns det er vanskelig å forstå, jeg må si det, sier Martin Johnsrud Sundby om tidsdifferansen mellom Johaug og de andre landslagsutøverne.



Utviklingen i løpet fikk ham til å måpe.

– Jeg sliter litt med å skjønne hva som skjer nå. Jeg hadde forventet at Therese skulle være med å kjempe, men dette her er jo knockout, følger Sundby opp senere i NRKs sending.

Johaug hadde selv håpet det hadde vært jevnere.

– Jeg hadde håpet de skulle være nærmere meg. Jeg må være så ærlig å si det, sier 35-åringen til NRK.



Foto: Geir Olsen / NTB

Hylles av landslagssjefen

Johaug uttalte på sin side til NRK at hun ikke forventet å vinne.

– Jeg må ta meg av hatten. Hun driver nesten med det samme som sist hun gikk skirenn, sa landslagssjef Ulf Morten Aune om Johaug til NRK.



Ektemannen Nils Jakob Hoff likte det han så fra tilskuerplass.

– Jeg synes det ser veldig bra ut. Hun ser ikke veldig stresset ut. Vi hadde ingen forventninger, men det ser bra ut, sier bergenseren til NRK.