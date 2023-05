Svenske skiskyttere bekrefter forhold: – Ingen hemmelighet

Den svenske skiskytterstjernen Stina Nilsson (29) og skiskytter Emil Nykvist (25) er et par.

De to skiskytterne bekrefter til NWT at de er blitt et par.

Gjennom sesongen har det blitt delt flere bilder av de to sammen.

Det er Nykvist som til NWT deler at de er blitt kjærester.

– Det er ingen hemmelighet, sier han.

Paret ferierte nylig på Kreta sammen. Der la de begge ut flere bilder på sosiale medier.

De er det svenske landslagets tredje par. Hanna Öberg og Martin Ponsiluoma og Peppe Femling og Anna Magnusson er de to andre parene.

SAMMEN: Stina Nilsson delte dette bilde av henne og Emil Nykvist med sine følgere på Instagram for få uker siden. Foto: Skjermbilde fra Stina Nilssons instagram-profil.

Nilsson var tidligere blant Sveriges beste skiløpere. I 2020 byttet hun over til skiskyting.

Der har hun foreløpig ikke opplevd like stor suksess.

Nykvist har så langt i karrieren vært langt unna å oppnå samme suksess som Nilsson, men han er nå en del av det svenske landslaget.

PÅ LANDSLAGET: Emil Nykvist ble i forrige uke presentert som en del av den svenske landslagstroppen neste sesong. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

De ble begge presentert i forrige uke som landslagsløpere for neste sesong.