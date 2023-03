Svensk stjerne innrømmer: – Var ikke bra for meg

GIKK RENN SYK: Sebastian Samuelsson innrømmer at man føler på presset for å gå syk. Selv gikk han syk i verdenscuprunden i Frankrike. Foto: CHRISTOF STACHE

– Fordi jeg leder med god margin og har lyst å vinne mer. Det er sånt som skjer når man ikke kan stryke renn.

Slik forklarte Johannes Thingnes Bø hvorfor han valgte å gå lørdagens jaktstart til tross for at han i morgentimene hadde positiv koronatest. Også storebror Tarjei Bø hadde positiv test.

– Jeg forstår at om man leder verdenscupen sammenlagt så vil man kjøre på, sier svenske Sebastian Samuelsson.

Utøverne var kritiske til IBU da de før sesongen tok bort muligheten til å stryke to renn i sesongen, og fryktet at de måtte gå renn selv ved sykdom for ikke å tape plassering.

Kritisk Bjørndalen

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen er kritisk til at Bø-brødrene stilte til start lørdag.

– Jeg er ikke veldig happy med det som skjer nå. De vant rennet, men jeg er bekymret for om de får varige mén hvis de eventuelt har korona, sier Bjørndalen.

– At du har en negativ og en positiv test og så stiller til start, er jeg skeptisk til. At de tør å risikere det... det hadde jeg aldri turt. Johannes er en ung utøver og vi skal nyte av ham i mange år. Da er det viktig å ta vare på helsen, det er førsteprioritet, mener jeg. Jeg synes det de gjør, å stille til start, er risikabelt, utdyper han.

Samuelsson innrømmer: – Det var ikke bra

Samuelsson innrømmer at også han har presset seg for langt denne sesongen.

– Vi var mange som sa dette da IBU la frem denne regelendringen. Risikoen er at man velger å starte selv om man ikke er helt frisk. Jeg gjorde det i verdenscuprunden i Frankrike og det var ikke bra for meg. Jeg burde kanskje ikke gjort det. Helsen er det viktigste, men det er klart at man kjenner på litt press, sier Samuelsson til TV 2.

Samuelsson var ikke koronasmittet da han gikk i Le Grand Bornand i desember, men gikk rennene med forkjølelse.

– Det er klart at vi vil ha friske utøvere til start. Sånn er det, sier den svenske skiskytterstjernen som påpeker at han ikke er redd for å bli smittet etter lørdagens renn.

– Har ikke lyst å snakke om

Landslagssjef Per Arne Botnan fortalte til TV 2 etter jaktstarten at det var opp til brødrene Bø selv å velge om de ville gå eller ikke, i og med at de ikke hadde symptomer.

– Da jeg var løper selv, så var vi så ekstremt motiverte til å gå. Vi er jo villhester, det er ekstremt vanskelig å stoppe utøverne. Da er det viktig å ha et støtteapparat som setter foten ned og sier at du må ta en pause så vi er helt sikre på at du ikke har korona, sier Bjørndalen og fortsetter:

– De verste scenarioene med korona har jeg ikke lyst til å snakke om, for det er ikke hyggelige ting. Nå får vi bare krysse fingrene for at gutta har helse og immunsystem som tåler en slik infeksjon.