Svensk stjerne: – Blir et tomrom

Hun kunne juble på toppen av seierspallen i årets siste verdenscuprenn, men etter medaljen var kommet rundt halsen var Hanna Öberg opptatt av å hylle Marte Olsbu Røiseland.

– Dette var en fantastisk måte å avslutte sesongen på, og så blir jeg nok husket for den som vant Marte sin siste konkurranse, sier den svenske skiskytterstjernen og ler.

– Jeg utrolig imponert over at Marte gjør den prestasjonen hun gjør i sitt siste renn, fortsetter Öberg.

Hun stod i målområdet og tok i mot Røiseland med en god klem.

– Hva sa du til Marte da hun kom i mål?

– Jeg sa gratulerer. Ikke bare med dagen i dag, men med en fantastisk karriere.

En inspirasjon

Öberg og Røiseland har vært gode konkurrenter de siste årene og har hatt flere underholdende dueller. Den svenske 27-åringen innrømmer at det vil bli et savn når Røiseland ikke står på startstreken neste sesong.

– Det kommer til å bli et tomrom. Det handler ikke bare om resultatene, for Marte er også en stor profil, sier Öberg og fortsetter:

– Hun er snill, omtenksom og ydmyk, og det til tross for at hun har vært så dyktig i mange år. Hun har alltid vært ydmyk, og det er noe som imponerer meg. Men jeg håper vi andre kan være med å fylle det tomrommet hun nå etterlater seg litt.

Öberg forteller at Røiseland har vært til stor inspirasjon og hjulpet hennes egen karriere.

– Hun har inspirert meg til å høyne mitt eget nivå. Man har sett gjennom henne at det kreves enda mer for å kjempe helt der oppe. Marte har satt et nytt nivå med farten i sporet de siste årene, og i perioder har det føltes som at hun ikke kan bomme på standplass, ler Öberg.

Røiseland: – Nå har jeg gjort mitt

For Røiseland ble det en dag i Holmenkollen med mye heder, ære, følelser og jubel. Å kunne avslutte karrieren med en andreplass på hjemmebane betydde enormt mye for Froland-jenta.

– Jeg følte følelsene tok litt overhånd i går, og så tenkte jeg «Nei, fanken heller. Nå er det siste løpet, du har ikke lyst å komme i mål og føle at du ikke gjorde ditt beste.», forteller Røiseland og smiler før hun fortsetter:

LEGGER OPP: Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff ble hedret i Holmenkollen søndag. Foto: Javad Parsa

– Jeg hadde så lyst å avslutte med det jeg følte jeg var god for, og det følte jeg i dag. Da er det ekstra lett å si «ha det fint». Nå har jeg gjort mitt, så nå er det andre sin jobb og ta den videre. Det kjennes godt.