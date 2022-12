Svensk sjokkseier: – Hun hadde jeg ikke på listen min

I helgen: Se skiskyting på TV 2s kanaler!

Anna Magnusson skjøt feilfritt og gikk overraskende til topps på verdenscupsprinten i Annecy fredag.

Det var hennes første verdenscupseier.

– Hun hadde jeg ikke på listen min i dag. Det var et sjokk, men ordentlig artig å se. Jeg hadde aldri sett det der. Jeg er i sjokk ennå, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen om den svenske vinneren.

Se hvordan løpet gikk seg til her:

Vinneren satt ut

Magnusson tok seieren 12,8 sekunder foran sin landskvinne Linn Persson. Tyskeren Denise Herrmann-Wick tok tredjeplassen.

– Det føles helt sykt, faktisk. Dette trodde jeg ikke da jeg våknet i dag tidlig. Vi hadde fantastiske ski og i dag stemte alt, faktisk. Jeg var litt sjokkert. Forsøk å holde farten så høy som mulig, og tok meg virkelig ut i dag. Det er kjempekult. Det er jo dette man vil, kjempe i toppen. Jeg er utrolig stolt over den siste runden, sa den svenske sensasjonsvinneren Anna Magnusson til TV 2 etter den overraskende seieren.

– Jeg skal virkelig nyte dette, sa svensken.

– Det føles virkelig bra. Jeg tok andreplassen og hadde fantastiske ski i dag. Det var tungt, men smørerne er like delaktige i denne seieren som det jeg er. Og at Anna vant, det er jo så fantastisk, det er jo så kult, sa Linn Persson, som tok andreplassen.

Franske Sophie Chauveau, med start nummer 86, gikk også sitt livs løp og tok en overraskende fjerdeplass.

– Det var jo eventyrlig. For det drama, det lever helt inn. Jeg har aldri sett en fjerdeplass blitt feiret så mye før, kommenterte Skjelbæk.

Tandrevold knakk staven

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt feilfritt på første skyting, og hang seg med i teten.

Men hun klarte ikke å holde farten helt oppe i sporet på ærverdige Stade de Biathlon Sylvie Becaert i Frankrike.

På andre skyting bommet hun imidlertid én, og dermed glapp muligheten for seieren. Hun stivnet helt mot slutten av løpet og endte utenfor pallen.

– Det var en tøff læring for det løpsopplegget for Landmark Tandrevold. Den siste runden ble brutal. Dette håper jeg Tandrevold har lært av, poengterte TV 2-kommentator Ole Kristian Stoltenberg om Landmark Tandrevolds løpøsopplegg.

Selv avslører Landmark Tandrevold at hun knakk staven på siste runden.

– Jeg ble så sliten på siste runden at jeg knakk min egen stav. Jeg gjorde en klassisk feil og satte den mellom skiene. Det var fortvilende. Men herregud, det var min egen feil, sa Landmark Tandrevold til TV 2.

– Men jeg mener uansett at jeg gjennomførte et godt løp og har et godt utgangspunkt før jaktstarten, poengterte hun.

Lien hang med

Ida Lien skjøt fullt hus på begge skytingene, men hun fikk ikke farten opp i sporet. Det gjorde at heller ikke Lien maktet å kjempe om pallen. Men både Lien og Karoline Knotten endte foran Landmark Tandrevold på resultatlisten.

Ragnhild Femsteinevik, med start nummer 91 av 95 startende, gikk ut med nisselue i håret og skjøt feilfritt på første skyting. På stående bommet hun én, men gjennomførte likevel langt bedre enn forventningene.

Ida Lien endte på 14. plass. Karoline Knotten ble nummer 17 tross feilfri skyting, mens Tandrevold havnet på plassen bak henne. Ragnhild Femsteinevik ble nummer 33, Karoline Erdal 36 og Emilie Kalkenberg 40. De bommet én gang hver på standplass.

De norske plasseringene gir i det minste en viss grunn til optimisme foran lørdagens jaktstart. Der er flere av dem på skuddhold til å slå seg inn på seierspallen.