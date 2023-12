Svensk seier i Trondheim – Weng på pallen etter drama

Ebba Andersson (26) viste muskler og vant kvinnenes 20 kilometer skibytte i Granåsen under prøve-VM Lørdag.



Svensken stakk av fra konkurrentene, og skaffet seg en solid luke.

Bak henne dannet det seg en gruppe med Heidi Weng, Astrid Øyre Slind, Jessie Diggins og Teresa Stadlober. De fikk også besøk av tyske Victoria Carl.

– Det har blitt et ordentlig spill i kampen om andre, tredje, fjerde og femteplassen mellom disse løperne, kommenterte NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

Diggins rykket fra gruppe to og tok andreplassen. Heidi Weng tok tredjeplassen, mens Astrid Øyre Slind gikk inn til femteplass i Granåsen.

PALLEN: Jessie Diggins, Ebba Andersson og Heidi Weng. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det var veldig gøy. Jeg synes klassiskdelen var veldig tung og klarte ikke å gå avslappet. Jeg tenkte «her er det bare å komme seg raskest mulig til skibytte», forteller Weng til TV 2 etter målgang.

Weng trøblet med skibytte, og gikk noen meter for langt. Dermed gikk hun et par meter for langt og måtte snu for å finne den korrekte skibåsen.

– Jeg var i min egen verden. Det var litt flaks … jeg kunne tatt hvilke som helst ski der, erkjenner Weng.

Weng beskriver det som «litt overtenning» i intervjuet med TV 2 etter løpet.

– Jeg måtte bare tenke at «Her må jeg roe meg helt ned.» Jeg tror bare jeg var litt for ivrig med å komme i gang med skøytingen, så da gikk jeg litt for langt. Det var litt overtenning, sier Weng.

Margrethe Bergane (22) trøblet også under skibytte og tapte et snaut minutt. Se bildene i videoen under.

Gråtkvalt etter skibytte-kaos

Kristin Austgulen Fosnæs (23) ble nummer ti, som er hennes beste plassering i verdenscupen.