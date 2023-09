Svensk frykt: – Redd for det

Therese Johaug har tidligere denne måneden åpnet for comeback i skisporet.

– Vi får se. Jeg har ikke bestemt meg helt enda om det blir noen flere skirenn eller ikke skirenn. Per nå nyter jeg livet som mamma. Jeg skal innrømme at jeg trener litt på si. Ja, jeg gjør det, sa hun til NRK.

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Det skjer etter at hun har født sitt første barn, Kristin, sammen med forloveden Nils Jakob Hoff.

Svenske Expressen har spurt landets skistjerner om hva de tenker om Johaug igjen skulle blitt en rival.

Frida Karlsson tror VM på hjemmebane i Trondheim neste vinter er en passende retur.

– Er du redd? Spør avisen.

– Redd er vel feil ord. Det hadde vært veldig gøy å få henne tilbake. Vi yngre har tatt flere steg de siste årene, så det hadde vært gøy å måle seg mot Therese igjen, svarer Karlsson.

Det er likevel særlig én detalj som uroer den svenske leiren. At Johaug vil gjøre som Marit Bjørgen: Få barn og etterpå ta to OL-gull og fire VM-gull.

– Det man er redd for er mammaeffekten. Man har jo sett hvor bra det gikk for Calle Halfvarsson etter at han ble pappa, sier Karlsson.

Hun får støtte av Linn Svahn.

– Det er klart jeg skremmes av mammaeffekten. Den bruker å være sterk. Samtidig tror jeg alle gjør sitt beste for å være sterkest i VM 2025, sier 23-åringen.

– Man skal være ydmyk for at alle vil bli best i et mesterskap, uansett om man har fått en unge eller ikke, legger Svahn til.

Karlsson satser på at steget er stort fra «mammaperm» til å sope inn flere gull til Norge.

– Jeg håper ikke det skal være sånn. Vi får se hvordan den mammaeffekten er!

Jonna Sundling blir ikke overrasket om medaljedronningen fra Dalsbygda blir rival igjen.

– Jeg falt ikke av stolen. Jeg har tenkt at det ikke er umulig at Therese kommer tilbake. Hun virker å like det å gå på ski og konkurrere, sier Sundling til Expressen.