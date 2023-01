Svarer ekspert: – Gå selv, idiot

Frida Karlsson får refs fra tidligere finsk langrennsløper for spesielt én ting. Nå svarer hun på kritikken.

Tour de Ski i Val Müstair har startet bra for svenske Frida Karlsson (23).

Da touren startet lørdag med sprint ble hun nummer fem, og på søndagens jaktstart tok hun tredjeplassen. Karlsson topper nå touren sammenlagt sammen med Tiril Udnes Weng og finske Kerttu Niskanen.

Svensken høster likevel kritikk, denne gangen fra nabolandet Finland.

– Gjentar samme feil

Tidligere langrennsløper Jari Isometsä kritiserer svensken for taktikken hun bruker under løpene.

– Frida Karlsson virker rett og slett ute av stand til å lære. I minst tre år har jeg fulgt henne, og den samme feilen gjentar seg hele tiden, sier Isometsä, ifølge Expressen.

54-åringen er ekspert hos den finske TV-kanalen MTV, og var aktiv langrennsutøver fra 1990 til 2006.

Isometsä mener at 23-åringen går for hardt ut i løpene sine, og derfor ikke klarer å holde ut hele distansen.

KRITISK: Jari Isometsä undrer seg på hvorfor Frida Karlsson velger å bruke den taktikken hun kjører. Bildet er fra da han selv var aktiv utøver. Foto: Lehtikuva.

– Hvis jeg var treneren hennes, ville jeg tatt en lang prat om hvordan man går rent taktisk. Det føles rart at hun gjentar de samme feilene hver gang, sier Isometsä ifølge avisen.

På spørsmål fra Expressen om Karlsson har en beskjed til eksperten og kritikken, svarer svensken:

– Gå selv da, idiot, sier en humrende Karlsson.

Uenig

Isometsä sikter blant annet til da Karlsson ledet 10 kilometeren på Lillehammer i starten av desember, men ble nummer tre etter at hun tapte tid mot slutten av løpet.

Karlsson er ikke enig med den tidligere langrennsløperen.



– Jeg vet at jeg gjør mine beste løp når jeg åpner hardt, og når jeg har en god dag kan jeg holde den farten hele veien. Jeg går alltid for det, kanskje det er min holdning, sier Karlsson i et intervju med svenske Expressen.

SVARER: Frida Karlsson mener hun bruker riktig taktikk, og vil ikke endre på måten hun kjører løpene. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

23-åringen mener at hun disponerer kreftene riktig.

– Jeg vet ikke om jeg hadde nådd de høye toppene hvis jeg ikke hadde turt å satse fra start. På et tidspunkt hadde jeg kanskje tjent på å gå annerledes, men ikke på mine beste dager, sier hun til avisen.