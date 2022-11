Suksesstreneren mistet faren brått: – Det har kanskje ikke sunket nok inn

Da startskuddet for skiskyttersesongen gikk på Sjusjøen denne helgen, var det med blandede følelser for kvinnenes landslagstrener Sverre Huber Kaas.

Ikke fordi sesongen kom for tidlig. Fordi den siste tiden har vært spesiell.

Fredag 4. november mistet Sverre Huber Kaas sin far Dag Kaas brått etter kort tids sykdom. Den tidligere langrennstreneren ble 75 år gammel.

– Det har vært veldig mye følelser opp og ned. Man trenger en del tid, også føler man seg ganske tom. Tom i hodet og tom i kroppen. Det er noe man ikke har følt på før, så man prøver å fase seg litt inn, som for eksempel i miljøet her, for å klare å tenke på andre ting.

Huber Kaas ankom Sjusjøen lørdag kveld. Nå skal han prøve å hente frem skiskyttertreneren i ham så godt han kan. Det tror han at han skal klare, men det er utfordrende midt i en vanskelig tid for ham og familien.

Dag Kaas var aller mest kjent som langrennstrener. Her sammen med Bente Skari under Vinter-OL i Salt Lake City i 2002. Foto: Erik Johansen

– Det handler om å koble av fra det som er trist og fokus på seg selv. Det tøffeste er kanskje det som foregår i hodet. Man er tom på en måte. Hvor stor kapasitet jeg har, vet jeg ikke. Det er derfor jeg må prøve å fase meg litt inn. Og så må man bare håpe at det går bra, forteller Huber Kaas åpenhjertig.

– Og så synes jeg dette er så gøy. At når jeg først er her, så er det kanskje en veldig god løsning for meg å tenke på andre ting.

– At det blir terapi, på en måte?

Skiskytingen blir en terapi for Sverre Huber Kaas etter farens bortgang. Foto: Sigve Vittersø Kvamme, TV 2.

– Ja, det blir terapi. Jeg tror egentlig det er en veldig bra terapi for meg, i og med at jeg synes dette er så gøy, at jeg bryr meg om disse løperne vi har og er i et veldig godt miljø. Det gir trygghet.

Døde brått

Dag Kaas hadde vært på jobb i Egypt med Olympiatoppen under VM i skyting og følte seg litt dårlig da han kom hjem. Kaas ble innlagt på sykehus, og det tok ikke lang tid før legene fant ut at 75-åringen hadde kreft. Tilstanden utviklet seg raskt og i dårlig retning. Livet stod ikke til å redde.

– Fra vi tenkte at alt går fint og at det ikke var noe spesielt, gikk det to uker. Vi fikk vite at han hadde kreft i to uker. Det var liksom det. Det er det som er så spesielt, at det er mulig. For jeg har ikke hørt om at det kan gå så fort. Så det var brutalt, forklarer Sverre Huber Kaas.

– Minner meg på at han ikke er her mer

Reaksjonene og tilbakemeldingene etter dødsfallet har vært en utelukkende hyllest av den tidligere langrennstreneren.

– Vi visste jo at han hadde satt spor, men man vet jo på en måte aldri hva folk syntes om ham. Det har vel bare vært fine ord, så det er veldig rørende, sier Huber Kaas.

Men hyllesten oppleves også som tøff å takle.

– På en eller annen måte minner det oss, i hvert fall minner det meg på at han ikke er her mer. Det er veldig tøft.

Dag Kaas var en nøkkelperson i Olympiatoppen. Her takket han Emil Hegle Svendsen (32) for innsatsen da han la opp i 2018. Foto: Vidar Ruud

Førstkommende torsdag skal Dag Kaas begraves. Det er en dag sønnen gruer seg til.

– Den gruer jeg meg til. Det blir antageligvis noe av det verste jeg har vært med på. Den følelsen at han faktisk er borte har kanskje ikke sunket nok inn. Begravelsen blir liksom bekreftelsen på at det har skjedd. Det er der det kommer til å synke litt mer inn, og det har jeg egentlig ikke lyst til å oppleve. Men det er jo sånn det er, dessverre.

Hadde faren som sitt store forbilde

Midt mellom smørebiler og solskinn klarer Huber Kaas å legge sorgen litt til side. For jobben og idretten var det han og faren delte. Det var deres fellesinteresse.

Og at suksesstreneren nå klarer å bidra med skiskytingen på samme måte som tidligere, er hva faren ville ønsket. Det er han sikker på.

– Han var akkurat sånn selv. Han ville prioritert alle andre foran seg selv på et slikt tidspunkt. Så jeg tenker at hvis det fungerer bra, ønsker jeg å gjøre jobben min. Hvis ikke, må jeg ta litt pause. Det er egentlig det som bestemmer, hvor god jobb jeg klarer å gjøre. Jeg håper det går bra.

Huber Kaas beskriver faren som et stort forbilde. Han er alltid i minnet, og kanskje kan det gjøre fremtiden litt enklere.

– Jeg føler meg ganske lik som ham på mange måter, og det er jo fordi jeg har sett opp til ham og fulgt med på hva han har gjort og prøvd å lære av det. Den rollen han har hatt i idretten de siste 50 årene er grunnen til at jeg er her på skiskyting og trener for landslaget.