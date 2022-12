Stusser over konkurrentenes stillhet

Konkurrentene sier at de aldri har sett ham bedre. Men Johannes Thingnes Bø får få spørsmål om suksessoppskriften.

Nok en gang var 29-åringen fra Styn sterkest i et verdenscuprenn.

Han har nå stått øverst på pallen i sju strake renn. Torsdag tok han verdenscupseier nummer 60.

Siden tolvteplassen på åpningsdistansen i Kontiolahti for to uker siden, er det ingen som har slått ham.

– Jeg tror han er bedre enn noensinne, er dommen fra storebror Tarjei Bø.

– Dette er en Johannes vi aldri har sett før, sier franske Quentin Fillon Maillet.

– Ligner mer på en gud enn et menneske, gliste en imponert Vetle Sjåstad Christiansen.

Vet ikke grunnen

Avstanden ned til lagkamerat Sturla Holm Lægreid var på «bare» 18 sekunder denne gang.

Thingnes Bø er tidligere fortalt til TV 2 om sine lave treningsmengder, som vekker oppsikt hos lagkameratene.

– Hvis du var konkurrentene til Johannes Thingnes Bø som virket uslåelig, hva ville du tenkt?

– Jeg ville prøvd å se hva den beste gjorde, og prøvd å gjøre litt av det samme. Det var sånn jeg innhentet Fourcade. Det var å lære fra ham, sier 29-åringen, som ikke opplever noen stor pågang fra nysgjerrige utlendinger.

– Forventer du å få spørsmål?

– Nei, det kan gjerne bare være sånn. Jeg vet ikke helt hva som er grunnen for det. Jeg opplever lite spørsmål fra egne lagkamerater også, men vi observerer hverandre. Det er vi veldig flinke til.

– Tror ikke det er noe han vil dele

Men hva tenker konkurrentene?

– Man begynner å lure på hva han gjør. Samtidig så trener alle sammen bra og ønsker å gjøre gode resultater. Nå er vi bare dårligere, sier svenske Sebastian Samuelsson.

Han ble nummer 17 torsdag, over ett og et halvt minutt bak stryningen med to runder mer.

– Jeg spør gjerne Johannes om hva han gjør, men tror ikke jeg får mange svar. Tror ikke det er noe han vil dele med meg, han har åpenbart funnet noe som funker bra for ham. Det er ikke sikkert det funker for alle, sier Samuelsson.

Thingnes Bøs lagkamerat, Vetle Sjåstad Christiansen, erkjenner at han blir nysgjerrig på hvorfor Thingnes Bø lykkes så til de grader.

– Jeg synes vi er flinke til å dele oss gutta imellom. Vi holder ikke ting skjult, tror jeg da … Jeg er litt usikker på om han virkelig forteller alt, sier 30-åringen.

– Det at vi andre og spesielt jeg kan lære enda mer av Johannes, og kanskje bikke mer mot hans filosofi, er mulig det hadde gjort meg godt.

Selv forteller Thingnes Bø om et spesielt forslag fra storebror Tarjei på morgenkvisten før superløpet.

– At alle skulle trene som meg det neste året. Bare at de skulle ligge en dag etter meg. Hver dag skulle jeg skrive «ja, det ble en ny hviledag i dag.» Og så måtte de gjøre det samme dagen etter. En teori som kanskje blir tenkt på, men neppe gjennomført, sier han.

PS! Skiskytingen fra Le Grand Bornard fortsetter på TV 2 Direkte og Play fredag. Da er det kvinnenes tur til å gå sprint.