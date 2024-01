Strømsheim briljerte, så ble det kaos: – Da er du klin gæren!

– Da er du klin gæren, sa TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen da Endre Strømsheim var iskald i duellen med Johannes Thingnes Bø på tredje skyting.

Men etter å ha ledet med god margin, ble det kaos på siste skyting. To bom på Strømsheim, tre på Thingnes Bø. Sturla Holm Lægreid skjøt feilfritt og var med i tetkampen.

Strømsheim vant også den duellen og tok sin første verdenscupseier i karrieren.



– Det var deilig. Nå er jeg veldig glad for at jeg har satset på skiskyting. Man må være offensiv, det var så gøy og et perfekt løp hele veien frem til siste stående, sier Strømsheim.



– Jeg har jobbet veldig hardt i mange år, og de to siste årene har vært veldig spesielle.

– Jeg var så gira, sier Strømsheim om sisterunden.



Se den elleville tredje skytingen her:

– Det er din dag i dag, herregud, utbryter TV 2s Marius Skjelbæk.



– Endre var offensiv hele veien. Jeg er helt imponert over det han har fått til i år, skryter Bjørndalen.



Lægreid ble nummer to. Johannes Dale-Skjevdal leverte en enorm sisterunde og ble nummer tre. Tarjei Bø tok 4. plassen, mens Thingnes Bø endte på 5. plass.

– Jeg var sliten i dag også og det gjør at jeg ikke finner den roen jeg trenger. Men jeg må tåle det som alle andre, men jeg er bitter på at det gikk som det gikk, sier Thingnes Bø.



– Jeg må bare prøve gå for det, men i dag mislyktes jeg. Så har jeg troen på at neste gang sitter det, forsikrer Thingnes Bø.



Johan-Olav Botn ble nummer 24.

Doll-sprekk på første skyting

Thingnes Bø startet 20 sekunder bak Benedikt Doll etter fredagens sprintresultat, men stryningen spiste sekunder fra første stavtak.

Etter 1,7 kilometer lå Thingnes Bø 9,5 sekunder bak tetgruppen med Doll, Sturla Holm Lægreid og Endre Strømsheim.

Thingnes Bø hadde hentet inn trioen til første skyting.

Der ble det sprekk på tyske Doll med hele tre bom. De tre norske startet med fulle hus.

SEIER: Endre Strømsheim tok karrierens første verdenscupseier under jaktstarten i Oberhof. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Thingnes Bø og Strømsheim i tet

Lægreid, Strømsheim og Thingnes Bø gikk sammen inn til andre skyting. For Lægreid ble det én bom, de to andre skjøt feilfritt.

Det samme gjorde svenske Martin Ponsiluoma som gikk ut like foran Lægreid etter andre skyting. Thingnes Bø og Strømsheim hadde en luke på knappe 20 sekunder.

– Da er du klin gæren!



På første stående skyting leverte Strømsheim en ellevill serie. Thingnes Bø fikk én bom og Strømsheim opparbeidet seg en luke på 26 sekunder.

– Han tok mye på skytingen, Endre. Han skjøt raskt, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.



– Strømsheim skyter på 17,4 sekunder på skive en med motstander Johannes Thingnes Bø. Da er du litt gæren og veldig kald, sier TV 2s kommentator Ole Kristian Stoltenberg.



– Da er du klin gæren, konkluderer Bjørndalen.



Sprekk på Thingnes Bø

Strømsheim gikk i ensom majestet inn til siste skyting, men fikk to bom.

For Thingnes Bø ble det full sprekk med tre bom.

Det utnyttet Lægreid og skjøt fullt hus, han gikk ut seks sekunder bak Strømsheim, men klarte ikke å holde følge.

Strømsheim var sterkest på sisterunden og vant 17,8 sekunder foran Lægreid.

Saken oppdateres med reaksjoner!