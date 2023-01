Strøms tunge vei til toppen: – Veldig mange nedturer

KUNNE JUBLE: Anna Odine Strøm ble nummer to i hopptouren. Foto: Hopplandslaget

Anna Odine Strøm har virkelig imponert denne sesongen. På første nyttårsdag klinket hun til med andreplass i hopptouren, noe som også sikret hennes andreplass sammenlagt.

24-åringen fra Alta er i storform og på tredjeplass sammenlagt i verdenscupen. Veien dit har imidlertid ikke vært enkel, forklarer hun til TV 2. Etter hopptourens avslutning, åpner hun opp om den tunge veien til toppen av hoppsporten.

– Det har vært veldig mange nedturer. Sånn er det i toppidretten. Så har det vært en del oppturer i det siste heldigvis. Jeg har lært mye på veien.

IMPONERTE: Anna Odine Strøm tok en svært sterk andreplass i hopptouren. Foto: Geir Olsen

Finnmarkingen legger til:

– Jeg kan ikke si at jeg ville tatt andre valg enn de jeg har gjort, for å få til det jeg har klart. Jeg har lært veldig mye av de tunge stundene.

– Hvilke nedturer har du opplevd?

– Det er mer sånn utfordringer, på en måte. Enten så klarer man det, eller så gjør man det ikke. Jeg hadde problemer med ryggen i tre-fire år. Så har jeg veldig lett for å få belastningsskader. Det har handlet om å aktivt restituere for å gjøre ting bra, sier Strøm, og tilføyer:

– Det hjelper ikke alltid at det går bra heller, for noen ganger har ikke kroppen tålt belastningen. Det har vært hardt.

– Hadde gjerne sett at vi fikk sjansen til å skrive historie

Nå smiler imidlertid livet for Strøm, men én ting skulle han helst sett at var annerledes. 24-åringen skulle ønske at andreplassen i hopptouren hadde vært i hoppuka.

– Jeg skulle ønske at vi får hoppe som gutta hopper. Det ligger såpass mye historie bak hoppuka. Men på en annen side, så vil ikke det bli det samme for oss. Vi må på en måte lage den historien selv.

– Men jeg hadde jo gjerne sett at vi fikk sjansen til å skrive historie.

HJEMMEBANE: Anna Odine Strøm og de andre hoppkvinnene skal hoppe i Vikersund denne sesongen. Her fra verdenscuprennet på Lillehammer i desember. Foto: Geir Olsen

Strøm tror ikke prestasjoner eller nivået er noen årsak til at kvinnene ikke får delta i hoppuka.

– Nivået blir bare høyere og høyere. Vi leverer gode hopp, og konkurransene blir jevnere og jevnere. Nå har vi jo fått lov til å hoppe i store bakker og vist at vi kan.

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å levere gode og spennende konkurranser. Resultatene får tale for seg selv. Så er det gledelig at vi får hoppe mer i store bakker denne sesongen.

Blant annet skal kvinnene for første gang delta i skyflyging i Vikersund denne sesongen.

ANDREPLASS: Anna Odine Strøm ble nummer to i hopptouren, bak østerrikske Eva Pinkelnig. Foto: Hopplandslaget

Takker laget: – Viktig for meg

Etter en godt start på sesongen, sender Strøm en stor takk til det norske hopplandslaget.

– Nå har jeg endelig et veldig bra lag rundt meg. De pusher meg og vi støtter hverandre hele veien, sier hun, og legger til:

– Prestasjonene som kommer er et resultat av hardt arbeid fra både enkeltutøvere og lag. Vi jobber hardt sammen. Jeg legger utrolig mye vekt på det å være en del av et lag. Det er viktig for meg.