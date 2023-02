Stortalentet Steen Olsen med karrierebeste – vant etter jurydrama

Alexander Steen Olsen (21) var nummer tolv etter førsteomgangen, men kjørte seg betraktelig opp og leverte en kanonavslutning i finalen.

I mål ble han kun slått med én (!) hundredel av greske AJ Ginnis.

Men etter rennet brukte juryen lang tid på å sjekke om Ginnis hektet i en port like før mål. Etter et langt møte hadde juryen bestemt seg og grekeren ble disket. Dermed er Steen Olsen vinneren av søndagens slalåmrenn.

JUBEL: Alexander Steen Olsen spratt champagnen da seieren ble sikret. Foto: John Locher

– Det er utrolig, jeg vet ikke hva jeg skal si, forteller 21-åringen i et intervju med arrangøren etter at seieren var hans.

Mye snø ga dårlig sikt og bidro til at juryen brukte lang tid på avgjørelsen, men Steen Olsen kan juble for sin første verdenscupseier i karrieren.

Før søndagens renn var Steen Olsens besteplassering i verdenscupen en fjerdeplass fra storslalåmen i Schladming for en drøy måned siden.

– Uventet at han skulle klatre helt opp på pallen i år, men utrolig gøy da. Vi snakket om det i Schladming når han ble nummer fire, at det var bra han ikke kom på pallen, for når han først skal på pallen må det være på toppen, sier far Arild Olsen til TV 2.

TIL TOPPS: Timon Haugan (t. h), Alexander Steen Olsen (t.v) og Albert Popov (i midten) feirer etter slalåmrennet i Tahoe, California. Foto: Sean M. Haffey

Landsmann Timon Haugan lå på fjerdeplass før finaleomgangen. Han fikk en god start, men tapte tid mot slutten og kjørte inn like bak Steen Olsen i mål.

Haugan ble nummer to, fem hundredeler bak Steen Olsen, og sikret dobbelt norsk på pallen.

– For et skirenn med snø, disk og krevende forhold. Likevel tar en av de absolutt yngste, Aleksander Steen Olsen, sin første verdenscupseier i sin første verdenscupsesong. Det er bare vanvittig imponerende. Timon banker inn en andreplass i et hundredels drama. Vi har verdens beste slalåmlag, sier sportssjef Claus Ryste til TV 2.

Franske Clement Noel og bulgarske Albert Popov havnet på delt tredjeplass, 24 hundredeler bak Steen Olsen.

Henrik Kristoffersen ble nummer fem, mens Lucas Braathen ble nummer sju.