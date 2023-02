Stopper ikke å vinne – avslører viktig nøkkel

Kombinertstjernen Gyda Westvold Hansen (20) har vært suveren i verdenscupen og er et av Norges sikreste gullkort i VM.

MYE Å SMILE FOR: Ustoppelige Gyda Westvold Hansen (20) dominerer i verdenscupen for kombinert denne sesongen. Foto: BARBARA GINDL

Gyda Westvold Hansen har herjet med konkurrentene denne sesongen i verdenscupen.

20-åringen har vunnet alle renn til nå i sesongen. Seiersrekken hennes er på utrolige 16 verdenscupseiere på rad.

Hennes progresjon de siste årene har vært enorm, og hun har allerede avgjort sesongens verdenscup sammenlagt.

– Jeg synes det har vært god utvikling. Den har vært såpass stor at jeg har følt det inni meg fra økt til økt. Ingenting gir bedre mestringsfølelse enn det. Jobben jeg har lagt ned de siste årene har gitt gode svar, sier stjerneskuddet til TV 2.

SAMMENLAGTVINNER: Gyda Westvold Hansen (20) i kombinertlandslaget med FIS World Cup trofeet fra forrige sesong. Foto: Stian Lysberg Solum

Én av de viktigste nøklene til suksess skal være at Dalsbygda-jenta er god til å alltid tenke fremoverrettet og ikke «henge igjen» i tidligere løp.

– Jeg tar en ganske rask samtale med treneren min og «lukker» konkurranser. Vi snakker om hva som var bra og hva som kunne blitt gjort bedre. Etter det handler det om å forberede seg til neste konkurranse, forteller hun.

Hovedtreneren for kvinnene, Thomas Kjelbotn, er enig i at mye av de gode resultatene ligger i forberedelsene som gjøres på trening.

– Hun er veldig snar med å legge konkurranser bak seg. Hun dveler ikke mer fortiden og er veldig fremoverrettet, sier han.

Evnen til å nullstille seg har så langt gitt full pott og 900 poeng i verdenscupen. Det er hele 440 poeng mer enn tyske Nathalie Armbruster på andreplass.

SKRYTER AV GYDA: Hovedtrener for kvinnelandslaget, Thomas Kjelbotn, er meget fornøyd med hvordan Gyda Westvold Hansen responderer etter seiere. Foto: Erik Johansen

Ambisjon om gull

Forventningene til Westvold Hansen i VM er derfor store. Hun er et av de største norske gullhåpene før mesterskapet starter for henne 24. februar.

20-åringen innrømmer at hun har store ambisjoner til mesterskapet.

– Jeg har mål om gull. Det skal jeg ikke legge skjul på. Samtidig er et annet mål å gjøre gode skihopp etterfulgt av sterke renn, fastlår hun.

ØNSKER Å GJØRE GODE HOPP: Samtidig som Gyda Westvold Hansen har ambisjoner om å prestere i løypa, er det like viktig å gjøre bra skihopp. Foto: BARBARA GINDL

Selv om ambisjonene absolutt er til stede hos utøveren, avslører Thomas Kjelbotn at medaljer ikke snakkes for mye om på trening.

– Vi fokuserer mer på arbeidsoppgavene hun skal jobbe med, samt det å ha besluttsomhet i utførelsen. Nå virker det som hun har stålkontroll på dette, forteller hovedtreneren.

Samtidig understreker han at Westvold Hansens favorittstempel i VM ikke er å komme unna og at hun trives med presset utenifra.

Store forskjeller

Ettersom seierne har kommet på løpende bånd, har den unge kombinertutøveren hittil denne sesongen tjent inn cirka 436 000 kr, på individuelle konkurranser. Men hun tjener fortsatt ikke like mye som gutta.

Premien for førsteplassen i individuelle konkurranser for kvinner er på litt over 48.000 kroner, som er halvparten av de omtrent 98.000 kronene gutta får.

Verdenscuplederen virket ikke bekymret da hun fikk spørsmål om dette er noe som tenkes på.

– Jeg har aldri holdt på med dette på grunn av penger eller liknende. Det er opplevelsene og minnene som gir meg mest, og pengepremiene er en bonus. Jeg vet også at dette utvikles hele tiden, som gjør at det blir en jevn økning hos oss for hvert år som går, poengterer hun.

Westvold Hansen har tidligere stått imot forskjellsbehandling av menn og kvinner i sporten. I november protesterte hun mot IOC sin avgjørelse om å utestenge kvinnene fra OL i 2026. Det gjorde hun gjennom å stille med et påtegnet skjegg i sesongåpningen på Beitostølen.

PROTESTERTE: Gyda Westvold Hansen aksjonerte med påtegnet skjegg i forbindelse med at IOC bestemte at kombinert for kvinner ikke får OL-gren i 2026. Foto: Heiko Junge / NTB

Målsetting om likhet

Race-direktør i FIS, Lasse Ottesen, er klar over forskjellene på herre-og kvinnesiden. Han forteller uansett at det hele tiden blir tatt steg for å minske forskjellene.

– Det er ikke mer enn to år siden første verdenscup-event startet, og det må startes et sted. Før denne sesongen hevet vi premiepengene for kvinner med ti prosent, og det har vi fått positiv respons på, sier han.

JOBBER MED Å FÅ NED FORSKJELLENE: Race-direktør i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet, Lasse Ottesen, forteller det er viktig å få ned ulikhetene i premiepenger for menn og kvinner, men at det er en prosess. Foto: Terje Pedersen

I tillegg til dette vil kvinnene få kunne delta på kombinert-trippelen i Seefeld og German Trophy i Tyskland, som er konkurranser med større pengepremier enn vanlige renn.

Målet er, ifølge Ottesen, at alle pengepremiene skal være like innen 2026.

Viktig å utvikle verdenscupen

Sportssjef for nordisk kombinert i Skiforbundet, Ivar Stuan, mener det hele tiden presses på for å gjøre det mer likt.

– For kvinnene er det viktigste at vi får utviklet verdenscupen til å vokse større. Med større vekst der, vil også pengepremiene bli gradvis større, slår han fast.

Til tross for ulikhetene på pengepremiefronten skal det ikke være noen form for forskjeller innad på landslaget. Alle blir behandlet likt der, avslutter sportssjefen.