Stjernesøstrene om Røiseland: – Hun har vært savnet

Marte Olsbu Røiseland har vært usikker på VM-formen og håper på en stigende kurve i Oberhof.

To av hennes største konkurrenter mener hun ikke har noe å bekymre seg for og frykter VM-dronningen fra 2020.

– Det er klart at den situasjonen Marte har vært i ikke er noe kjekk og det er noe man ikke ønsker noen skal oppleve. Det er kjekt å se at hun er tilbake og hun har virkelig tatt steg for steg nå. Så jeg tror definitivt at hun kommer til å være farlig i dette mesterskapet, sier Elvira Öberg til TV 2.

VM-FORM: Marte Olsbu Røiseland er spent på egen form. De svenske konkurrentene tror hun blir farlig i årets VM. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Røiseland var nylig tilbake i verdenscupen etter et lengre sykdomsfravær.

– Hun har virkelig vært toneangivende de siste sesongene og holdt et veldig høyt nivå. Så hun har vært savnet og nå virker hun å være tilbake i godt, gammelt slag igjen. Så jeg ser frem til mange tøffe fighter de kommende ukene, sier storesøster Hanna Öberg.

– Heftige dueller

Fighter med svenskene er noe av det Røiseland ser mest frem til i årets VM.

– Jeg har hatt mange fine dueller med begge Öberg-søstrene tidligere. Jeg liker det, og så får vi håpe vi får noen sånne dueller på standplass i løpet av mesterskapet. Det hadde vært kult, sier Røiseland.

Det takker ikke søstrene Öberg nei til.

– Det hadde vært kjekt. Det skulle jeg også ønske meg, sier Hanna Öberg med et stort smil.

– Det blir ofte heftige dueller mot de norske. De er dyktige skiskyttere, så vi får se hvordan det går, sier Elvira Öberg.

Håper å motbevise Bjørndalen

Kanskje kommer duellen mot en eller begge av de svenske stjernesøstrene allerede på fredagens sprint - som er Elvira Öbergs favorittøvelse og hvor hun har størst ambisjoner.

KONKURRENTER: Elvira Öberg, Marte Olsbu Røiseland og Hanna Öberg under verdenscupen forrige sesong. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

– Det er en øvelse som passer meg bra og en av de viktigste øvelsene med tanke på jaktstarten, så jeg håper på å gjøre det bra der, sier Öberg.

I sitt VM-tips spår Ole Einar Bjørndalen sølv til Elvira Öberg på både sprint og fellesstart. I sistnevnte tror TV 2s skiskytingsekspert Røiseland går helt til topps.

– Han vet jo hva han prater om, så får vi se hvordan det går, sier Öberg.

– Med den kapasiteten Marte har og det hun har vist tidligere, hun har et godt treningsgrunnlag å stå på, og nå når hun har fått konkurrert litt, tror jeg virkelig formen kommer til å komme for henne. Så jeg tror definitivt hun blir å regne med, men jeg håper jeg kan slå henne i en spurtduell på fellesstarten, sier Elvira Öberg med et lurt smil.

Røiseland: – Alt er en bonus

For første gang på mange år har ikke Røiseland et stort forventningspress til seg selv. Hun tar VM litt som det kommer, og akkurat den rollen trives hun godt i.

GULL: VM startet perfekt for Norge og Marte Olsbu Røiseland med gull på miksstafetten. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Alt er en bonus for meg på en måte. Før har jeg hatt veldig høye forventninger til meg selv og forventninger om medaljer i hver øvelse i mesterskap. Nå er det bare veldig gøy å være her etter en amputert sesong, sier Røiseland og legger til:

– Nå stiller jeg bare til start, og det å vite at man har muligheten til medalje er en stor bonus. Det er en stund siden jeg har hatt det sånn, så jeg koser meg på tur.