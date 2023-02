Stjernens stunt kunne gått fryktelig galt – istedenfor gikk det viralt

Et halsbrekkende stunt kunne ødelagt sesongen for Marcus Kleveland (23). Men det gikk bra, og stuntet raker inn visninger på TikTok.

Nylig tok 23-åringen to gull og ett sølv under X Games i Aspen. Til helga reiser Marcus Kleveland til VM i Georgia, forhåpentligvis for å ta nok et gull.

– Nå er absolutt alle i miljøet såpass gode at alle kan ta medalje. Det handler bare om hvem som klarer å lande når det først gjelder, og det er jo ikke alltid like lett. Det blir spennende å reise ned dit og se hvordan alt er, så får man bare håpe at ting klaffer, fortalte han til God Morgen Norge.

I AKSJON: Marcus Kleveland fra Big Air i Colorado i desember Foto: TOM PENNINGTON/AFP

Lader opp hjemme

Kleveland kommer fra det lille tettstedet Dombås i Dovre.

– Det har gått veldig slag i slag nå, så det er veldig godt å være hjemme.

Han benytter dagene før avreise til å være med familien.

– Det er veldig mange dager man skal ut og reise i løpet av et år, så det å komme tilbake her til Dombås er helt magisk. Det har rett og slett mye å si for mentalitet min og egentlig alt, sier Kleveland.

Kleveland har nå 13 X Games-medaljer, hvor åtte er av det edleste metallet.

Hopp gikk viralt

Etter en trening skulle Kleveland filme en kompis. Det holdt på å gå galt.

– Jeg var ferdig med trening og skulle egentlig bare filme Petter, men så var det en kameramann der som ville filme oss begge.

Sammen fant de ut at de skulle hoppe ved siden av hverandre.

På TikTok-brukeren sin skriver Kleveland «Vi holdt på å drepe hverandre».

– Vi holdt faktisk på å krasje inn i hverandre. Da jeg skulle inn i den andre backflippen, så jeg at skia hans nesten kryssa fjeset mitt. Da tenkte jeg at det her kommer i hvert fall ikke til å gå. Men så gikk det jo så bra som det kunne gå, og et bra klipp ble det.

I skrivende stund har klippet 1,5 millioner visninger.

Mye som står på spill

En av medaljene fra Aspen i januar vant han etter å ha gjort et uvanlig triks.

– Det er et spesielt triks. Det er ikke noe som ofte blir sett i snowboardverdenen.

På spørsmål om hvilke tanker som går i hodet på han under slike hopp innrømmer han at det er mye risiko som står på spill.

– Jeg kan si at jeg egentlig er redd 24/7 når jeg kjører på snowboard.

Han er tydelig på at nivået blant utøverne er høyt.

– Når flere er så jevne, så ligger det er mye risiko i det. Man må ha tunga rett i munnen og klare å stole på at du klarer det. Som regel så går det bra, men det hender du tenker at det ikke kommer til å gå bra.

Bakgrunnen for suksessen mener han handler mye om tilrettelegging.

– Jeg har alltid vært mye i bakken siden jeg var liten og kjørt snowboard. Jeg var veldig aktiv av meg i ung alder, har alltid hatt interessen og hatt folk som har støtta meg. Det har mye å si, påpeker han.

PÅ PALLEN: Marcus Kleveland har høstet inn medaljer den siste tiden. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Medalje er ingen selvfølge

På spørsmål om hvordan det er å være favoritt før VM er han tydelig på at konkurransen er jevn.

Han forteller at han nyter hverdagen som profesjonell.

– Jeg er heldig som får drive med det jeg elsker å gjøre. Det er helt magisk å kunne stikke ut og leke seg mens man er på jobb.

Nå står VM for tur og om få dager reiser 23-åringen til Georgia.

– Det at ting har gått så bra i det siste, og i tillegg etter en kneskade, det er jo en stor bonus i seg selv. Det føles veldig bra nå, det gjør det.