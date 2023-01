Stjernens stalker-oppgjør: – Jeg har fått nok

– Det siste året har jeg hatt tre forskjellige mannlige stalkers. Tre ganger har menn gått over streken, satt mitt og mine venners sikkerhet i fare og forandret livet mitt, skriver Lolo Jones (40) på Instagram.

40-åringen, som har deltatt i OL både som hekkeløper og i bob, kommer med klar beskjed:

– Jeg har fått nok! Om det var noen forvirring har, la meg være jævlig tydelig: Jeg er ikke interessert. Noen gang. Dette er ikke måten å gjøre det på, skriver hun.

I Instagram-innlegget forteller hun om tre separate og skremmende opplevelser der innpåslitne mannfolk har satt en støkk i henne.

– En fyr brøt seg inn i det olympiske treningsanlegget og ble der gjennom natten i håp om å finne meg, forteller hun.

– En annen fyr har fortsatt å trakassere vennene mine i et forsøk på å nå meg. Og til sist; en fyr stalket huset mitt, fortalte politiet at han kjente meg fra Instagram og at jeg inviterte ham til å bo hos meg, sier Jones.

40-åringen har tidligere blitt kalt «hekkejomfruen» og «bob-jomfruen» etter at hun avslørte at hun vil vente med å ha sex til hun giftet seg.

Den avsløringen har Jones tidligere uttalt at hun angret på.

– Det var en feil. Det ødela alle datene mine. Nå har jeg ikke en sjanse. Før hadde jeg i det minste en sjanse, uttalte hun for tre år siden.