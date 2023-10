Stjernene raser: – Det er bullshit

Følg verdenscuphelgen i Sölden på TV 2 Direkte og TV 2 Play!



Ragnhild Mowinckel (31) ble disket i storslalåmen i Sölden lørdag grunnet for høy verdi av fluor på skiene.

Nye regler av året er at fluor er ulovlig i verdenscupen i alpint. Den amerikanske superstjernen Mikaela Shiffrin (28) mener testsystemet ikke er rettferdig.

– Akkurat nå så tror jeg ikke testutstyret fungerer ordentlig. Det ser ut som at det for øyeblikket ikke er så mange av dem, men at de som eksisterer både slår positivt og negativt på samme skipar – med et tjue minutters-mellomrom, sier hun til TV 2.



Amerikaneren har to OL-gull, og slår nå alarm knyttet til det nye reglementet.

– Jeg føler meg forferdelig på Ragnhild sine vegne, for i år tror jeg alle av oss kommer til å få en positiv test - når det ikke er tilfellet.

TV 2 kan erfare at fluorverdiene var ti ganger høyere enn det som er lovlig.



Reagerer: – Skummelt

Hun forteller videre at servicemennene, som har ansvaret for skiene, jobber på spreng for å unngå at det skal skje.

Shiffrin tror flurforbudet er den rette veien å gå, men mener at det ikke fungerer slik det er nå.

– Å risikere utøvernes sesong og karriere er virkelig hardt. Det er så synd, sier hun til TV 2.

KONKURENTER: Mikaela Shiffrin og Ragnhild Mowinckel sammen under VM i februar. Foto: Alessandro Trovati

Norske Thea Louise Stjernesund er også inne på maskinen som tester fluorverdien.

– Det var det vi var mest redd for. Det er mange elementer vi føler er ukontrollert enda. Det er litt skummelt det der. Vi får håpe at maskinen er stabil og at ikke usikkerhet kommer inn i bildet.

Freser: – Bullshit

Den italienske stjernen Federica Brignone reagerte sterkt på diskingen.

– Jeg mener at det er bullshit. Det er en regel som jeg ikke støtter. De har maskiner som ikke fungerer. Det er alltid det samme. Jeg vet ikke hele historien bak, men jeg er ikke positiv til denne regelen.



REAGERER: Federica Brignone på podiumet etter løpet. Foto: Alessandro Trovati

Italieneren kom på andreplass i Sölden lørdag, og legger ikke skjul på at diskingen sprer usikkerhet.

– Selv om du har nye ski uten fluor, kan noen putte fluor i snøen og du er ute. Jeg støtter ikke dette.

– Er det sånn at du frykter at det kan skje med deg?

– Definitivt, det vet jeg kan skje. Jeg håper at det ikke skjer, men det skjedde med Ragnhild. Jeg er så trist, sier italieneren.

– Oppriktig redd

Mina Fürst Holtmann ble beste nordmann på en åttendeplass. Hun er i likhet med Shiffrin og Brignone bekymret.



– Jeg ble veldig lei meg på Ragnhild sine vegne. Det er ingenting hun kunne gjort noe med. Så tipper jeg at det kommer til å bli mer etterforskning på å måle instrumenter, og faktisk hva som skjedde. Det her er ikke på Ragnhild.

– Gjør det deg usikker?

– Jeg måtte følge med på skiene mine under fluortestingen i sted. Jeg var oppriktig redd for at noe kunne gå galt. Det var et lite halvminutt hvor jeg var litt nervøs. Det er synd, sier hun til TV 2.

– Klør seg i hodet

Dagens vinner, Lara Gut-Behrami, sier følgende etter diskingen:

– Jeg håper vi kan jobbe med dette, og gjøre ting bedre. Vi trenger ikke flere konflikter og problemer – vi har allerede nok, sier sveitseren.

VANT: Sveitsiske Lara Gut-Behrami blir hyllet etter eieren i sesongåpningen. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

– Det er ganske sterk kost de kommer med. De er ganske tydelig på hva de mener om det her.

Det sier TV 2s alpintekspert, Leif Kristian Nestvold Haugen, om reaksjonene fra utøverne. Han tror servicemannen og resten av det norske apparatet stusser over verdiene.



– Vinner Lara Gut-Behrami er på samme merke. Servicemannen til Ragnhild har testet skia før rennet hos FIS med samme smøring de skulle bruke på rennet. De finner ingenting. Og nå finner de forhøyede verdier. De klør seg i hodet, tror Netsvold Haugen.

Sjef for konkurranseavdelingen i Head, Rainer Salzgeber, varsler gransking etter hendelsen.

FIS-toppen Peter Gerold forklarte diskingen slik overfor TV 2:



– Samtlige ski ble sjekket etter første omgang, og dette paret var det eneste som viste en høy verdi av fluor, mer enn terskelen. Juryen hadde derfor ikke noe annet valg enn å diskvalifisere utøveren, sa han.