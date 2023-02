Stjernen lovpriser norsk trener: – Annerledes nå

Hjemmehåpet Denise Herrmann-Wick fikk en pangstart på VM med gull på sprinten og sølv på jaktstarten.

– Det er en fantastisk følelse å stå her med to medaljer. Det er en god stemning i hele laget, og jeg er veldig glad for at formen min er god, sier Herrmann-Wick til TV 2.

I kulissene står trener Sverre Olsbu Røiseland (32), som hylles av skiskytterstjernen.

– Det er veldig bra å snakke med ham på trening med den filosofien han har. Det hjelper å snakke med ham om planer, struktur og særlig taktikk før renn.

SUKSESS:Denise Herrmann-Wick mener den norske filosofien Sverre Olsbu Røiseland tok med seg inn i det tyske landslaget er mye av grunnen til VM-suksessen. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Hvordan man skal tenke før rennet, hva som er planen for deg og hva som er ditt individuelle løp, fortsetter Herrmann-Wick.

– Den norske filosofien

Røiseland, som er gift med Marte Olsbu Røiseland, ble tysk landslagstrener i fjor.

– Da jeg kom, handlet det om å bli kjent med hva som var, og så var jeg veldig opptatt av å fortelle hva jeg kom fra. Hvordan jeg var vant med skiskyting, trening og min filosofi, forteller Sverre Olsbu Røiseland til TV 2.

Røiseland ville ikke komme inn og forandre alt. Men noen ting var han klar på; mer trening sammen som lag og et økt fokus på langrenn.

– Jeg har blant annet hatt mye fokus på skiteknikk som det virket som har vært litt mangelvare på noen tidligere. Jeg har prøvd å få utøverne til å tenke på at all trening de gjør, om det er i styrkerommet eller på ski, at det skal være relatert til skiskyting.

Herrmann-Wick har merket en forskjell etter at nordmannen kom inn som trener.

– For laget generelt er det litt annerledes nå som Sverre er kommet inn, også for de yngre jentene, dette med å ha den norske filosofien, sier 34-åringen.

– Det er mer langrennsstil på treningene, og han har kommet inn med noen nye øvelser i skytetreningen, forklarer Herrmann-Wick som tidligere var langrennsløper før hun meldte overgang til skiskyting i 2016.

GULL: Det tyske landslaget, med Sverre Olsbu Røiseland i trenerteamet, jubler for gull på VM-sprinten. Foto: LISA LEUTNER

Herrmann-Wick forteller at det er blitt et bedre fokus på individuelle prestasjoner med Røiseland i trenerteamet. Utøverne trener likt på samling, mens det mellom samlinger er et mer individuelt opplegg.

– Det er veldig interessant og jeg ser frem til samarbeidet med ham også i fremover, spesielt for de yngre jentene er dette det neste steget på veien for å bli bedre som individuell utøver.

– Denise er en veldig rutinert løper og kan mye selv. Så jeg ville ikke komme inn og forandret hennes trening som har fungert, men heller gi henne noen input og utfordre henne på enkelte ting, sier trener Røiseland.

– Har gitt resultater

Da Herrmann-Wick vant sprinten forrige uke, tok Marte Olsbu Røiseland til tårene av ektemannens bragd.

– Han er ydmyk, veldig engasjert og det er livet hans å være trener. Han gjør alt for de jentene, så dette var skikkelig gøy, sa Røiseland til TV 2.

Selv fortalte Sverre Olsbu Røiseland at VM var sesongens store mål for det tyske laget.

Sverre Olsbu Røiseland fikk en god klem av konen Marte Olsbu Røiseland etter at Tyskland tok gullet på VM-sprinten. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det var fantastisk det Denise gjorde i dag foran hjemmepublikummet i Oberhof. Det er en drøm som går i oppfyllelse for hele laget og for Denise. Det kunne ikke blitt bedre. Vi hadde håp om medalje og gikk for gull, sa Røiseland etter VM-gullet var sikret.

Herrmann-Wick gir trener Røiseland deler av æren for at hun står med to medaljer så langt i VM.

– Målene våre er kanskje de samme som før, men det er andre måter å nå dem på. Vi har også begynt med annerledes øvelser gjennom året, som for eksempel mer konkurranser. Det har gitt resultater denne sesongen, sier den tyske skiskytterstjernen.

Etter et knapt år i jobben gleder Røiseland seg til fortsettelsen.

– Denise har vært en verdensklasse løper i mange år, men hun er mer stabil både på langrenn og på skytebanen i år. Det er veldig gledelig. Og så er det kjekt å se at det er flere løpere på laget som har tatt et steg og det er kanskje vel så viktig. Jeg ønsker å få et lag til å fungere, sier han og legger til:

– Jeg synes det har vært veldig bra fra starten og veldig lærerikt for meg som trener. Du må stå trygt i grunnverdiene dine, det er nok det viktigste.