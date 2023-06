Stikk mot skiskytterne: – Åpenbart nerver

MÅLER KREFTER: Hvem er best på 3000 meter? Langrenns- og skiskyttereliten konkurrerte på et underlag, og i en temperatur som var uvant. Foto: Emil Sørgård /NSSF

I stekende sol og temperaturer opp mot 30 grader var alt lagt til rette for en saftig duell mellom de to vintersports-landslagene.

Langrenns- og skiskyttergutta var samlet til konkurranse på 3000 meter i Fredrikstad.

Og før start hadde langrennstrener Eirik Myhr Nossum en klar beskjed til sine elever.

– Vi har vært en uke på samling, så vi må ha en uke til her dersom vi blir slått av skiskyttere. Da blir det straffetrening en uke til, sier Nossum før start.

Unnskyldninger

Det var en spent stemning før startskuddet gikk. Selv om dette bare var en treningsøkt, så kunne man raskt merke at den betydde så mye mer.

– Jeg blir like nervøs som før et skirenn. Det er mange av de samme guttene man går mot, og det er høy prestisje i 3000 meter, sier Harald Østberg Amundsen.

Og allerede før start begynte unnskyldninger å komme sigende. Vetle Sjåstad Christiansen var misfornøyd med målbanneret, som ifølge ham selv var for lavt.

– Enten så må jeg dukke og få krampe i magen, eller så må jeg ut i bane to eller tre. Så jeg frykter passeringen i dag.

For Sjur Røthe var det skotøyet det ble pirket på.

SPENT: Stemningen blant utøverne. Foto: Emil Sørgård / NSSF.

– Vi skulle vel hatt piggsko. Det er alltid ett eller annet å finne, jeg tror mange har lignende unnskyldninger, sier han med et smil.

– Når vi får startnummer med navn på så stiger pulsen 10–15 slag bare ved det, sier han.



– Det er alltid viktig å slå skiskyting. Selv om ingen holder på med det her mest, så er det prestisje når vi holder på, sier Simen Hegstad Krüger.

Forfall blant skiskyttere

Krüger la også merke til at skiskytterne var kraftig redusert. For der langrennsløperne var på plass med seks mann, var det bare to som representerte vinterutøverne med børse: Sjåstad Christiansen og Filip Fjeld Andersen.

– Jeg er litt skuffa over at de bare klarer å stille to, vi er tross alt hele laget. Litt svakt, men vi skal prøve å slå de som er på start, sier han.

Østberg Amundsen er ikke i tvil om hvorfor så mange skiskyttere glimret med sitt fravær.



– Det er åpenbart nerver som gjør det. Det er godt noen kom, Vetle er en god løper så han skal vi se opp for.

– Du tror de er litt redde?

– Ja, helt klart.

– Har vi fotofinish?

Kanskje hadde de også en grunn til å være bekymret, for blant løperne på start kunne man finne Didrik Tønseth, som i 2018 tok NM-gull i terrengløp.

Han fikk favorittstempelet før start, og skuffet ikke. Med hjelp av landslagstrener Nossum som hare på sykkel, satte han ny personlig rekord på distansen, på tiden 8:22,93.

HARE: Didrik Tønseth brukte landslagstrener Eirik Myhr Nossum som hare. Foto: Emil Sørgård /NSSF

Bak ham kom langrennsløperne i tur og orden over målstreken. Først på halen av feltet ble det dramatikk.

For side om side stormet Røthe og Sjåstad Christiansen over målstreken, og ikke engang hovedpersonene selv vet hvem som var først over streken.

– Det tror jeg kamera må avgjøre. Har vi Diamond League-fotofinish?, spør skiskytteren.

– Jeg tippet at jeg kom til å slå Sjur i spurten. Det er viktig med fotofinishen, jeg skal gå nøye gjennom den etterpå, fortsetter Sjåstad Christiansen med et lurt smil.