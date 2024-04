Stig Rune Kveen slutter som landslagstrener

Stig Rune Kveen (43) gir seg under ett år før VM på hjemmebane.

– Det er bare det, hva skal jeg si, når du ligger på over 150 reisedøgn i året, så blir belastninga høy. Det har vært utfordrende, og jeg ønsker å bruke tiden min på mine nærmeste fremover, sier Kveen til Adresseavisen.

Treneren er dermed ferdig under ett år før VM på hjemmebane. Nå vil Kveen bruke tiden på å følge opp egne barn.

– Det koster for mye, sier trønderen om landslagsjobben han har hatt siden 2022.

Anne Kjersti Kalvå sier følgende til TV 2 om treneravgangen.

– Utrolig kjedelig for oss, men det viktigste er å ha det bra. Alle vet hvor mye han har gitt til damelaget og jeg har full forståelse for at dette livet koster.



SLUTTER: Anne Kjersti Kalvå må gi slipp på trener Stig Rune Kveen, som slutter som landslagstrener. Foto: Terje Pedersen

Lotta Udnes Weng ble svært overrasket over nyheten.

– Jeg ble egentlig veldig overrasket. Jeg så ikke den komme, sier hun til TV 2.

– Hva tenker du om at det skjer så tett opp mot VM?

– Nå funket det bra med et trenerbytte sist, så vi skal ikke krisemaksimere av den grunn, men det blir vanskelig å erstatte Stig Rune.

– Det viktigste er at det kommer inn noen som samarbeider godt med Sjur Ole. Jeg har ikke rukket å tenke på hvem som kan være aktuell, men det er mange gode trenere i Norge, så jeg er ikke bekymret for at det ikke skal bli bra, sier Udnes Weng.

GIR SEG: Stig Rune Kveen er ferdig. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Lanserer ny løsning

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad stusser over timingen på valget.

– Jeg synes det er overraskende at det skjer under ett år før VM i Trondheim for en skitrener bosatt i Trøndelag, sier Skinstad samtidig som han legger til:

– Det er klart at en småbarnspappa vil preges av en jobb med masse reising og ansvar. Det er utfordrende å kombinere og jeg skjønner godt at han tenker på sine nærmeste.

DUO: Stig Rune Kveen og Sjur Ole Svarstad var trenere for de norske ski-jentene. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Langrennseksperten foreslår nå følgende løsning: Tre deltidstrenere i Lage Sofienlund, Chris Jespersen og Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Deres blanding av kompetanse og betydningen det vil ha for Kristine Stavås Skistad, Therese Johaug og Astrid Øyre Slind vil være en nøkkel for å få de beste på landslaget, mener Skinstad og fortsetter:

– Jeg vet Lage og Chris også har små barn, og det er derfor jeg vil dele opp stillingen med ulikt ansvar. Det kan være spennende.



NEVNES: Chris Jespersen og Lage Sofienlund (t.v).

Har begynt jakten på erstatteren

Kveen hadde egentlig kontrakt ut neste sesong. Ledelsen i Norges Skiforbund ble informert om avgjørelsen hans i påsken.



Nå går Kveen tilbake til sin jobb som langrennstrener ved Meråker videregående skole, melder avisen.

Denne sesongen har det lugget resultatmessig. Kun Kristine Stavås Skistad har vunnet verdenscupseire denne sesongen. Konnerud-jenta satser utenfor landslaget.

Landslagssjef Ulf Morten Aune sier at de vil lyse ut stillingen umiddelbart. Neste års landslag vil presenteres onsdag 24. april.

– Vi ble litt overrasket selv om Stig Rune har gitt uttrykk for at han har vært sliten i en periode. Dermed var det ikke utenkelig at det kunne bli sånn, sier Aune til TV 2.

Verken Kveen eller Sjur Ole Svarstad har besvart TV 2s henvendelser.