Steiler: – Liker det virkelig ikke

I SVTs nye dokumentar om langrennsikonet Gunde Svan (62), ser Svan tilbake på sin karriere sammen med tidligere lagkamerat Thomas Wassberg (67).

I dokumentaren poengterer Svan at en stor del av suksessen hans kom gjennom at han var sin egen trener.

– Det fikk vi høre fra første dagen på videregående: «På papiret står det at vi er trenerne deres, men det er dere selv som skal bli deres egen trener», var budskapet de fikk høre ifølge Svan, gjengitt av Expressen.

FÅTT DOKUMENTAR: Gunde Svan. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Svan forteller at han blir overrasket over at så mye av treningshverdagen til utøverne i 2024 styres av landslags- og personlige- trenere.

Wassberg, som har fire OL-gull, støtter sin tidligere lagkamerat.

– Jeg liker virkelig ikke situasjonen slik den er i dag – at en trener skal styre på den måten. De må lære seg å kjenne sin egen kropp, og det skal du ha lært på videregående, argumenterer Wassberg for.

STEILER: Thomas Wassberg. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Får svar fra stjernene

De svenske stjernene Ebba Andersson (26) og Frida Karlsson (24) har begge personlige trenere.



Andersson trenes av sin far, Per-Ola, mens Karlsson trenes av Per Nilsson, som egentlig er tysk landslagstrener.

Andersson opplever ikke at det er treneren som styrer treningsopplegget hundre prosent.

– Jeg er veldig delaktig i hvordan treningshverdagen min ser ut. Til syvende og sist er det jeg som skal gjennomføre det, sier 26-åringen til den svenske avisen.

TETT FORHOLD: Ebba Andersson og pappa Per-Ola Andersson jobber tett sammen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Er Svan og Wassberg ute og sykler? spør Expressen.

– Nei, de har sikkert et poeng. Det trenger ikke å være så svart eller hvitt, mener Andersson.

Karlsson har samarbeidet med Nilsson i mange år, og svarer på kritikken fra de svenske langrennsheltene.

– Jeg er sjef over min egen trening, men sparrer selvfølgelig mye med Per. Jeg er veldig, veldig delaktig, og går mye på følelser, sier hun, og fortsetter:

– Jeg vet at mange vil ha en trener som styrer alt. Slik kan det være i andre landslag, der en hovedtrener legger opp alt. Men slik gjør ikke jeg det, forklarer Karlsson.

KLAR BESKJED: Frida Karlsson svarer på kritikken. Foto: Dustin Satloff / BILDBYRÅN

Reagerer: – Da ville de raskt skjønt det

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener kritikken må nyanseres.

– Jeg tror ikke noe på at det er sånn at de svenske landslagsløperne får servert en plan av sine trenere og gjennomfører denne helt ukritisk, som kritikken kanskje skulle tilsi, sier Skinstad.



MENER MYE HAR ENDRET SEG: TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Eksperten mener at alle toppløpere må være sine egne trenere ettersom at de kjenner sin egen kropp best, men peker på at det har skjedd en stor utvikling i sporten.

– Det har skjedd så mye med idrettsforskning, utstyr og kompetanse, slik at det er veldig nyttig for enhver eliteløper å ha en sparringpartner som kjenner en godt.

Skinstad kommer med oppfordring til de svenske langrennsheltene.

– Jeg tror at dersom Wassberg og Svan faktisk hadde fått innsikt i hvordan det jobbes på det svenske landslaget i dag, ville de raskt skjønt at det nok ligner mer på det dem etterlyser, avslutter TV 2s ekspert.