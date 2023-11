Stavås Skistad vant sesongåpningen på Beitostølen

I SIGET: Kristine Stavås Skistad under sprint langrenn i forbindelse med den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Geir Olsen

Ingrid Andréa Gulbrandsen knuste storfavoritt Kristine Stavås Skistad under prologen på Beitostølen fredag.

Duoen tok seg videre til finalen.

På oppløpet var Stavås Skistad suveren og sikret seg sesongens første seier.

– Det føles veldig bra. Jeg visste at jeg var på et bra sted, sier Stavås Skistad til NRK.

– Jeg synes det var greit, men jeg tror man må noen hakk opp til, sier hun til TV 2.

Lotta Udnes Weng ble først nummer to.

Men hun ble etter hvert disket og deplassert.

Gulbrandsen endte opprinnelig på tredjeplass, men ble nummer to etter disken.

IMPONERTE: Ingrid Andréa Gulbrandsen. Foto: Geir Olsen

– Hun gjør sitt livs prestasjon i langrennsløypa, kommenterte Jann Post om Bardufoss-løperen.

23-åringen var utrolig fornøyd i intervjuet med rettighetshaver NRK.

– Det er utrolig artig å kjenne at man får betalt for all treningen - jeg er sinnssykt fornøyd, sier hun.

Til TV 2 sier hun dette:

– Enormt morsomt. Jeg hadde en fjern drøm om at det kanskje skulle gå, men man vet jo aldri, det er enormt nivå her. Det var morsomt at det klaffet.

DE SISTE METERNE: Stavås Skistad var best på oppløpet. Foto: Geir Olsen

– Jeg var forbanna sliten, det var ikke mer igjen på oppløpet, sier nordlendingen til NRK.

Hun imponerte TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

– Det var imponerende å se at hun ikke var ferdig etter prologen. Hun og Anna Svendsen har gjort en bra jobb i vår, sommer og høst.

Northug ser frem til å se dem i aksjon i verdenscupen.

– Både Stavås Skistad og Gulbrandsen skal gå der. Det er en selvfølge slik de går i dag.

Sistnevnte er langt mer diplomatisk da TV 2 spør om hun bør til Finland.

– Jeg håper jeg leverte en god søknad, men jeg vet at det er et trangt nåløye. Vi får se. Det hjelper sikkert på.