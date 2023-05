FAR: Ståle Sandbech skal bli pappa. Foto: Lise Åserud / NTB

«New King in town soon..»



Ståle Sandbech og kjæresten Mariann Hæstad deler nyheten på Instagram.

– Jeg kan ikke vente til å møte denne lille gutten, skriver snowboard-stjernen i en story på appen.

Foto: Skjermbilde Instagram / stalesandbech

Sandbech forteller til Budstikka at terminen er i juli.

– Dette blir veldig gøy. Vi gleder oss begge to, og det blir et nytt kapittel i livet for oss, sier Sandbech til Budstikka.



– Nå blir det i hvert fall på tide å ta litt voksenansvar. Samtidig skal jeg fortsatt bruke tid på å leke, men på en annen måte. Hverdagen kommer til å bli annerledes, men jeg skal selvfølgelig ikke slutte med det jeg holder på med, sier han.



Snowboarderen fra Bærum har blant annet VM-gull i Big Air og OL-sølv i Slopestyle.