Spår pappa-effekt: – Kan gjøre meg bedre

– Det blir en gutt! Vi må jo se når den kommer ut, men det sies hundre prosent sikkert å være en gutt, smiler Kristoffersen til TV 2.

Det var i midten av mars at stjernealpinisten og samboeren Tonje Barkenes delte gladnyheten på Instagram og Twitter:

«Team Kristoffersen vokser. Denne sommeren blir vår mest spesielle, og vi gleder oss til å møte deg».

– Jeg har visst at jeg skal bli far en god stund. Magen til Tonje begynte å bli litt større. Derfor var det på tide å dele det med offentligheten, slik at vi slipper så mye spørsmål og synsing. Meg og Tonje er veldig stolte, og føler dette skjer på et veldig riktig tidspunkt, sier Kristoffersen.

Barkenes har termin i juli.

Sterk sesong

Kristoffersen avsluttet sesongen med to pallplasser under NM på Trysil forrige helg.

«Spjælingen fra Rælingen» har hatt en sterk sesong med VM-gull i slalåm og passering av Aksel Lund Svindals 80 pallplasseringer i verdenscupen som noen av høydepunktene.

– Jeg er happy med at det blir litt fri nå, men ser egentlig allerede veldig fram til neste år, forklarer alpinisten, som mener vi har fått sett en roligere utgave av ham denne sesongen:

– Utvendig, kanskje ikke innvendig, ler han, og fortsetter:

– Det er viktig å holde den litt fyrige mentaliteten også, selv om man blir smartere og mer tålmodig. Det er viktig å kunne bli litt sint innimellom. Men nå må jeg jo bli litt eldre, gliser Kristoffersen.

VERDENSMESTER: Kristoffersen vant VM-gull i slalåm i Frankrike i februar. Foto: Mathias Mandl / BILDBYRÅN

Tror det kan gjøre ham bedre

28-åringen tror pappatilværelsen kan slå positivt ut i skiløypen.

– Jeg gleder meg, men tenker ikke så mye over det akkurat nå. Det blir noe helt nytt, men kanskje det gjør det at jeg lettere kobler ut når jeg kommer hjem? Sånn sett kan det faktisk være det gjør meg bedre. Det er ofte det surrer og går litt vel mye alpint oppe i hodet, så det å ha noe å komme hjem til tror jeg blir veldig positivt, sier Kristoffersen.

– Får vi en nytt blad Kristoffersen på alpintlandslaget?

– Målet er slalåm i verdenscupen i 2042, svarer han med et smil.

– Nei, da. Vi får se. Jeg kommer nok til å pushe på for at han skal holde på med idrett i ung alder. Jeg tror det er viktig for å lære seg å jobbe for ting, men også når det gjelder struktur. Man får mye igjen for å ha vært i idrett som barn. Men om det blir alpint, motorcross eller sykling, får vi se på.