Snakker ut etter vådeskuddet: – Har aldri stått i noe lignende

Sturla Holm Lægreid (26) møter TV 2 utenfor huset sitt, dager etter at han avfyrte et vådeskudd på hotellet i Lenzerheide, og fikk startnekt.

– Hvordan har du det?



– Etter forholdene så har jeg det bra. Jeg har kommet meg hjem, vært med familie og kjæresten min og har prøvd å koble litt av. Jeg får ta konsekvensene av det som har skjedd, men det hjelper å være hjemme, sier 26-åringen til TV 2.

– Har du fått sovet de siste dagene?

– Jeg sov ganske dårlig første natten, men jeg var ganske trøtt på dag to, så da fikk jeg sovet godt, forteller Bærum-gutten.

Den norske skiskytterstjernen ønsker å se fremover.

– Jeg får ikke gjort noe mer med det nå, utenom å stå i det og svare på spørsmålene og ta konsekvensene. Jeg prøver ikke å tenke for mye på det: Hodet mitt er allerede innstilt på verdenscup og forberedelsene til det, sier Lægreid.

SER FREMOVER: 26-åringen forteller at fokuset hans er på neste renn. Foto: Michael Allen / TV 2

Kommer rett fra møte

Når Lægreid møter TV 2, så har han nettopp vært i et møte med IBUs uavhengige integritetsorgan (BIU).

– De har startet en etterforskning. Jeg hadde et møte med to eks-politietterforskere på teams i sted. Det var lignende det møte jeg hadde med sveitsisk politi, sier Lægreid, og fortsetter:

– Jeg gikk gjennom hendelsesforløpet og prøvde å gi dem all informasjon på en korrekt måte, så får man bare se hva konsekvensen blir.

26-åringen ble intervjuet av NRK rett etter at nyheten sprakk søndag. Da måtte han kjempe mot tårene.

– Det er en veldig spesiell situasjon. Jeg har aldri stått i noe lignende, sier 26-åringen om dagene etter vådeskuddet.

Skiskytterstjernen forklarer at BIU skal se på hvilken eventuell straff han eller laget kan få, samt hvorvidt man skal gjøre en rutineendring på utøvernes våpenhåndtering.



– Det er vanskelig å si, men jeg prøvde bare å gi all mulig informasjon korrekt, så får vi se hva de konkluderer med, legger han til.

SPESIELLE DAGER: – Det er en veldig spesiell situasjon. Jeg har aldri stått i noe lignende, sier Lægreid. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Håper på positive ringvirkninger

TV 2s skiskytingsekspert, Tiril Eckhoff, spådde at rutinene rundt ammunisjon vil bli strengere etter vådeskuddet.

– Jeg tror det blir strengere fra nå av. Det har kanskje vært litt løssluppent på ammunisjon, at man kan ha det på rommet og sånne ting. Jeg tipper kanskje nå at det blir litt strengere og at de blir litt mer nøye, sa Eckhoff.

Skuddet ble avfyrt under tørrtrening på hotellet hvor landslaget bor. Ingen ble skadet.



Lægreid får spørsmål om han tror flere kan lære av hendelsen.



– Dersom jeg ser litt større på det, og får det litt på avstand: Hvis konsekvensen er at jeg går glipp av et skirenn, men gevinsten er at alle får en påminnelse av viktigheten av våpensikkerhet og vi unngår skader, så er dette egentlig en gladsak, mener han.

26-åringen understreker at vådeskuddet i seg selv ikke er noen gladsak, men ønsker å se de mulige positive ettervirkningene av den skremmende opplevelsen.

– Man må prøve å se positivt på det og de mulige positive ringvirkningene, og håpe at det kan etterlate seg noe positivt og en skjerpings til alle som bruker våpen – ikke bare til de som driver med skiskyting, sier Lægreid.

Ønsker avklaring før Oberhof

Verdenscupen i skiskyting fortsetter i tyske Oberhof like etter nyttår, 4. til 7. januar.

Lægreid forteller at han håper han får en avklaring før Oberhof, og sier at IBU håper det samme.

26-åringen gir også en oppdatering på saken fra sveitsisk politis side.

– Jeg venter på en avklaring fra politiet, men det virket som fra deres side at det kun er snakk om et erstatningskrav på møblementet som fikk et kulehull. Det skal jeg eventuelt betale fra egen lomme, sier Lægreid.



Skiskytterne får nå en juleferie før neste verdenscuprenn.

Verdenscupen i skiskyting fra Oberhof ser du på TV 2 og Play fra 4. til 7. januar.