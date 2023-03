Smiseth Sejersted snytt for sensasjonell seier: – Ganske blytungt

– I dag traff jeg perfekt med både startnummeret og løpet, men det var ikke nok dessverre. Det skal ikke være enkelt. Ganske blytungt den kanselleringen der, ja, sier Adrian Smiseth Sejersted til TV 2.

Fra startnummer en kjørte han i mål på tiden 1.31,24. Han ledet med 26 hundredeler foran Vincent Kriechmayr og lå an til å ta sin første seier i verdenscupen.

Men stadig dårligere sikt gjorde at konkurransen ble stoppet etter at 24 utøvere hadde satt kjørt. Resultatene ville stått om man hadde rukket å få gjort unna 30 løpere på toppen.

Det greide man ikke. En fortvilet Smiseth Sejersted i lederstolen så karrierens største høydepunkt bli tatt fra ham, og 28-åringen fikk trøst av landsmann Aleksander Aamodt Kilde.

– Det hadde vært trivelig om de gadd å vente litt i hvert fall, kanskje tåken hadde lettet litt. Men nei, jeg så ikke helt den komme ass. De pleier å pushe litt ekstra for å få gjennom de 30 første, men ikke i dag dessverre. Etter en god runde har jeg fått et par albuer i trynet tidligere, men det var nok den største foreløpig, sier 28-åringen til TV 2.

– Skikkelig kjipt

Tidligere landslagsalpinist Lotte Smiseth Sejersted så brorens renn fra hytta på Kvitfjell, sammen med familien.

– Herregud, herregud ... For en ... Det var veldig, veldig god stemning her på hytta en liten stund, før den plutselig ble veldig dårlig. Stemningen er lunken nå. Det er skikkelig kjipt, sier hun, og fortsetter:

KJIPT: Lotte Smiseth Sejersted, søsteren til Adrian, så seieren ryke fra hytta med resten av familien. Foto: Mathias Mandl / Bildebyrån

Brukes som motivasjon

– Dette er sikkert tungt for Adrian, men det var skikkelig dårlige forhold og ikke safe å kjøre på slutten. Jeg tenker at avgjørelsen bare var det det de måtte gjøre. Men det er sykt kjipt når han var SÅ nære sin første seier. Det føles bare ... Uff, nei. Han har hatt en del motbakke, så dette hadde vært skikkelig viktig og bra for ham. Vi får håpe han prøver å bruke dette til noe positivt.

Han har en andreplass i super-G fra desember 2020 som bestenotering i karrieren. Denne sesongen har han en femteplass som sitt beste resultat i utfor.

Aleksander Aamodt Kilde lå på en sjetteplass før rennet ble avbrutt, 1,63 bak Smiseth Sejersted.