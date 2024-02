Smiler av trenerens smarte påfunn: – Det kokte litt for ham

Bortsett fra at det er VM i skiskyting i Nove Mesto de to kommende ukene, er det lite som minner om vintersport i de tsjekkiske skoger.

Temperaturer på rundt ti grader, bare bakker og ikke snø i sikte – bortsett fra i løypene og på det store snølageret ved stadion.

Med stadion stengt mandag for å ta vare på den snøen som var etter et kraftig regnskyll, ble gode råd dyre for utøvere som gjerne ville holde kroppen i gang.

Særlig for én ble det en travel formiddag: Den svenske landslagstreneren Johannes Lukas.

LANDSLAGSTRENER: Johannes Lukas på svenskenes pressetreff før VM-åpningen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Jeg skjønte ganske fort da jeg så ut at det ikke kom til å bli trening, sier Lukas til TV 2.



Han slo seg likevel ikke til å ro med at det ikke ble skilignende aktiviteter.

– Vi har noen aktive som ikke kan løpe eller sykle for mye på grunn av noen små skavanker. Så da måtte jeg ut og få tak i rulleski. Jeg fant en utleie-sjappe og lånte to par rulleski. Det gikk ganske kjapt.

Fornøyd med treneren

Litt stress var det likevel, røper svenskenes anker-løper på mix-stafetten Elvira Öberg.

– Det hørtes ut som det kokte litt for ham, da han skulle få tak i rulleski, sier hun med et smil.

– Men jeg er glad han klarte det. Det er ikke det samme som å gå på ski, men det er bedre enn å løpe og sykle.



«Velkommen til Tsjekkia, bedre barmarksforhold enn Östersund i mai.», skrev søster Hanna Öberg på Instagram.



Berget Öberg

Hun er blant dem som ikke hadde et reelt alternativ da treningen ble avlyst.

– Jeg har et kneproblem, som gjør at jeg ikke kan løpe eller sykle, så for meg var det veldig bra. Den klart beste løsningen, sier Hanna Öberg.

– Men det gir ikke akkurat VM-følelsen å gå på rulleski to dager før VM.



FORBEREDELSER PÅ RULLESKI: Hanna Öberg. Her fra pressetreff tirsdag. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Nå kommer svenskene imidlertid til å få sendt flere rulleskipar til VM-byen.

– Det er veldig spesielt, dette her. Jeg kommer ikke til å gå på rulleski i februar, så jeg skippet det, sier Sebastian Samuelsson til TV 2.



Han gjorde som de norske og tok seg en joggetur.

– Det er helt klart veldig spesielle forhold her, men det er ikke så mye det påvirker utover at det nok blir enda viktigere med skytingen her, ettersom det kan være mye vind.



Thingnes Bø: – Passer oss fint



Flere av de norske tok også til sosiale medier mandag.

Johannes Thingnes Bø publiserte en video på Instagram av grønne marker, sol og hadde lagt på Samuel Jack sin låt «Feels like summer» for anledningen.

– Det er veldig fint. Så lenge vi slipper regn ettersom det blir så knotete på innskytningen, så blir du våt, og så blir du kald. Men varmegrader passer oss fint.



I motsetning til de svenske og italienske utøverne, har ikke det norske laget med seg rulleski.

Ingrid Landmark Tandrevold forteller om hva de norske har gjort får å holde seg aktive.



– Det har blitt mye løping. Men med tanke på alle konkurransene som kommer, så er det ikke her man skal legge inn mest mulig trening.

– Jeg har hvert fall ikke følt behovet for å gå på rulleski enda. Jeg tror det handler om å jobbe på skytebanen, for å takle forholdene.

JA, DET ER SKISKYTINGSLANDSLAGET: Fotografert rett før VM i Nove Mesto. Foto: Heiko Junge / NTB

Store nedbørsmengder

De kommende dagene er det meldt at temperaturene vil ligge på opp mot ti plussgrader, en god del vind og regn.

På VMs første konkurransedag, onsdag, er det ventet regn og en del vind.

Thingnes Bø går miksstafetten sammen med storebror Tarjei Bø, Ingrid Landmark Tandrevold og Karoline Knotten.