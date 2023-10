– Sliter med å synes synd på utøvere som tjener millioner, og går glipp av en ekstra

– Det er kjipt at han legger opp, men det er jo ikke slik at … Jeg mener i alle fall at enkeltutøvere ikke er større enn systemet, men jeg har ikke innsikt i hele den konflikten og kjøret han sier han har stått i.



Tidligere denne uken publiserte Adresseavisen en kronikk skrevet av skihopper Halvor Egner Granerud.



Skihopperen tok der et kraftig oppgjør med det han mener er en ukultur i norsk skisport.

I kronikken snakker Granerud varmt om landslagsmodellen og fellesskapet.

Fredag møtte TV 2 skihopperen om lag én time etter at Lucas Braathen sjokkerte hele Norge da han la opp under en direktesendt pressekonferanse.

IKKE REDD FOR Å SNAKKE: Halvor Egner Granerud her fra landslagets pressetreff på Vikersund torsdag. Foto: Heiko Junge

Han ble også overrasket over Braathens valg.

– Det var vel omtrent det samme som alle, man blir jo litt overrasket. Det er synd når en 23-åring mister gleden ved å drive med idrett.

Granerud forteller til TV 2 at det var toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen som ga ham motivasjon til å skrive en egen kronikk.

Øvrebøs kronikk om landslagsmodellen ble også publisert i Adresseavisen.

– Der er vi sikkert forskjellig

Da TV 2 intervjuet Lucas Braathens far, Bjørn Frölich Braathen, etter sjokknyheten fredag, benyttet han muligheten til å hamre løs mot skitoppene.

Spesielt «personer som jobber i Olympiatoppen» fikk høre det.



Han reagerte spesielt på at sønnen hadde blitt tillagt egenskaper som «grådig», «egoistisk» og «ikke opptatt av fellesskapet».

– Å kjøre på med det som oppleves som mobbekampanjer hvor man får stempel som egoistiske, gullgravere og ikke opptatt av fellesskapet, når virkeligheten er noe helt annet. Man skulle tro hvert fall fra personer som jobber i Olympiatoppen skulle sette seg inn i saken før de uttaler seg på måten de gjør, sier Frölich Braathen.

STØTTE: Lucas Braathens far Bjørn Frölich Braathen sto ved hans side under pressekonferansen. Foto: Gabriele Facciotti

Toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen henviser til kronikken som ble publisert i Adresseavisen forrige uke.

I kronikken skriver han blant annet:

«Som toppidrettssjef vil jeg advare mot alle forsøk på å velte «vi»-kulturen og fellesskapstenkningen.»



Halvor Egner Granerud på sin side har ikke noe problem med å kommentere saken.

– Du ser ikke noe annerledes på det når en av enerne gir seg i dag?

– Nei. Det er ikke det, både det Tore Øvrebø og jeg skrev har handlet mest om, det handler mer om … Jeg sliter med å synes synd på en idrettsutøver som tjener mange millioner i året, og går glipp av en ekstra. Det sliter jeg med å synes synd på, men der er vi sikkert forskjellig. Jeg putter heller den inn i fremtidig glede, sier Granerud til TV 2.

Synes begrunnelsen høres rar ut: – Da har vi forskjellige prioriteringer

Under pressekonferansen i Sölden brukte Braathen lang tid på å forklare bakgrunnen for at han legger opp. En av de mest sentrale faktorene i den forklaringen var bilderettighetskonflikten.

En konflikt som har preget alpinlandslaget i flere år, og som har ført til at Braathen har mistet gleden ved å konkurrere.

Striden handler om utøveravtalen de har med alpinlandslaget og Norges Skiforbund. Det startet noen år tilbake i tid.



Bilderettighetskonflikten Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter.

Advokat Pål Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen. Mot slutten av 2022 ga Norges Skiforbunds lovutvalg utøverne og Kleven medhold i alle anførsler. Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel. Nå ligger saken hos Idrettsforbundet (NIF) som skal «vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov». Enn så lenge kjører alpinistene fra den gamle løperavtalen fra 2021. Etter det TV 2 erfarer har alpinistenes disse to kravene til Skiforbundet om ny avtale. – At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter. – Alpinistene ønsker en konkret bestemmelse som sier hvor stor andel av rettighetene Norges Skiforbund kan videreselge til sine sponsorer. Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet. (©NTB)

– Det har vært en ekstremt respektløs behandling, var ordene Braathen brukte om skiforbundets håndtering av utøverne i konflikten rundt utøveravtalen.

Halvor Egner Granerud sliter med å forstå hvorfor en slik konflikt kan prege utøverne så mye, at man bestemmer seg for å legge opp.



– Jeg skjønner ikke helt begrunnelsen, for meg høres det rart ut hvis man legger opp om årsaken er bilderettigheter, det var vel det han hadde nevnt mest. Da har vi forskjellige prioriteringer, om det er eneste årsak.

– Hvem er den største taperen? Skiforbundet eller Braathen?

– Ingen er tjent med at en profil som Lucas Braathen forsvinner ut av systemet, det er det ingen tvil om. Men toppidretten er jo slik at det kommer nye utøvere, så i mine øyne er det han som taper mest på å legge opp.

– Skiforbundet får nye utøvere og stjerner, mens han får jo ikke en ny karriere. Det er trist at han velger det, men nå har han jo gjort det. Han sier jo selv at han er veldig fornøyd med valget, så vi får håpe at det blir et valg han kan leve med videre i livet.

